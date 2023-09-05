CHP’li Karasu, CNN Türk sunucusunu RTÜK’e şikâyet etti

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Ulaş Karasu, CNN Türk sunucusu Burçak Bozkuş'u, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakiplerini mağlup ettiği lig maçlarını aktarırken kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK’e şikâyet etti.

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ulaş Karasu, CNN Türk sunucusu Burçak Bozkuş’u, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğunu anlattıktan sonra lig maçlarından bahsederken Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin galibiyetlerini anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK’e şikâyet etti.

CHP’li Karasu, Bozkuş’un haberi ‘ülkenin mutluluğu’ gibi gösterdiğini savunarak Sivasspor ve Ankaragücü’ne saygısızlık yapıldığını öne sürdü. Bozkuş’un özür dilemesinin bir erdem, ancak yayının yasaya aykırı olduğunu belirten Karasu, bu yayının bağımsız ve tarafsız bir yayın kuruluşunun tavrı olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Karasu, “Özür dilemek elbette bir erdem, ama bu yayın Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a açıkça aykırı. Bağımsız ve tarafsız bir yayın kuruluşunun tavrı olarak kabul edilemez. Taraftarın tepkisi olmasaydı belki geçiştirilecekti. Gereğinin yapılması hususunda RTÜK’e şikayet ettim, sonucu hep birlikte göreceğiz” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk’te yayınlanan “Burçak Bozkuş ile A'dan Z'ye” adlı programın sunucusu, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğunu anlattıktan hafta sonu Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup ettiği maç sonuçlarını aktarırken “Aslında dün akşam çifte mutluluk yaşadık diyebiliriz. Hem hem filenin sultanları, hem de şu an Sabah gazetesinde yer verilen haberde de gördüğünüz gibi futbolda yüzümüz güldü” ifadelerini kullanmıştı.

Bozkuş, yanlış anlaşılma sebebiyle “Dün istemeden kalplerini kırdığım Sivasspor ve Ankaragücü’nden bütün samimiyetimle özür diliyorum” demişti.