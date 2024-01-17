CHP’li meclis üyesini komisyona almamışlardı: AKP-İYİ Parti işbirliği belgelendi

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, AKP'li Ümraniye Belediyesi'nde yasa gereği Denetim Komisyonu'nda yer alması gereken CHP'li üyenin komisyona alınmamasını "hukuksuz" bularak işlemin iptaline karar verdi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’daki AKP’li Ümraniye Belediyesi’nde AKP grubu ile İYİ Partililerin işbirliği mahkeme kararıyla belgelendi.

2023 yılının Ocak ayında Ümraniye Belediye Meclisi’nin Denetim Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. Üç meclis üyesinden oluşan komisyonda, partilerin sandalye dağılımına göre iki AKP’li ve bir de CHP’li meclis üyesinin yer alması gerekiyordu.

Ancak, kanun gereği komisyonda yer alması gereken CHP’li meclis üyesi komisyona alınmadı. İYİ Partili Tolga Can denetim komisyonuna aday oldu, AKP’li meclis üyelerinin desteğiyle seçildi. Böylece komisyonda iki AKP’li ve bir İYİ Partili meclis üyesi yer aldı.

BELEDİYE DENETİMSİZ KALDI

"Sayıştay zaten belediyeleri doğru düzgün denetleyemiyor. Denetim Komisyonu da malum durumu nedeniyle Ümraniye Belediyesi’ni denetlemedi. Ümraniye Belediyesi denetimsiz kaldı" diyen CHP’li meclis üyesi avukat Filiz Öztürk Çelik, kararı yargıya taşıdı.

İŞBİRLİĞİ BELGELENDİ

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, kararın hukuksuz olduğunu belirterek işlemin iptaline karar verdi. Ancak mahkeme iptal kararını aylar sonra verdiği için ve denetim komisyonu da görevini tamamladığı için bir işlem yapılamadı.

Bu kararla birlikte Ümraniye Belediye Meclisi’nde AKP ve İYİ Parti’nin hukuksuz işbirliği de belgelenmiş oldu.