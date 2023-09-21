CHP’li meclis üyesinin aracı kurşunlandı

Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel 21.09.2023 13:23 Giriş: 21.09.2023 13:23

Güncelleme: 21.09.2023 13:27 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA