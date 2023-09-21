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CHP’li meclis üyesinin aracı kurşunlandı

Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel
  • 21.09.2023 13:23
  • Giriş: 21.09.2023 13:23
  • Güncelleme: 21.09.2023 13:27
Kaynak: DHA
CHP’li meclis üyesinin aracı kurşunlandı
Fotoğraf: DHA

Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobili kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta meydana geldi. Elazığ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Cafer Yeşil'in park halindeki  içinde kimsenin bulunmadığı otomobiline 2 el ateş edildi.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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