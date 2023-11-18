CHP’li Murat Bakan’dan Ali Yerlikaya’ya ‘siyasi parti’ tepkisi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın İzmir ziyaretiyle ilgili açıklama yapan CHP’nin İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “İçişleri Bakanı’nın, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının, valilerin, kaymakamların yani devlet bürokrasisinin katıldığı ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’ adlı güvenlik toplantısında, AKP’li milletvekillerinin, AKP ve MHP İzmir İl Başkanlarının ne işi vardı? Devletin güvenlikle ilgili toplantısında siyasi parti temsilcileri neden katıldı?” diye sordu.

CHP’nin İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın İzmir ziyareti ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. CHP’li Bakan, devlet bürokrasisinin katıldığı güvenlik toplantısına AKP’li milletvekilleri ile AKP ve MHP İl Başkanlarının da katılmasını eleştirdi.

CHP’li Bakan, Yerlikaya’nın “İzmir Büyükşehir’i kazanıyoruz” demesine ise şu yanıtı verdi:

“Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ın katillerini savunanları ziyaret eden bir İçişleri Bakanı olarak, İzmir ile ilgili hayal kurması tam bir siyasal öngörüsüzlük. Türk bayrağından, ‘Türk’ kelimesinden, andımızdan, karma eğitimden hatta milletvekillerinin Meclis’te ettiği yemininden dahi rahatsız olanlarla kurdukları yakın teması ne İzmirlilere ne de bu ülkenin vatanseverlerine izah edebilirler.”

“SİYASETE DAHİL OLMA, SORUMLULUKLARINA ODAKLAN”

CHP’li Murat Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’ için İzmir’deydi. Kendisi İzmir Valiliği’ni ziyaret ederken, aracından AKP milletvekili ile birlikte indi. Valilik ziyaretinden sonra, MHP İl Başkanlığı ile AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı’nın, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının, valilerin, kaymakamların yani devlet bürokrasisinin katıldığı ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’ adlı güvenlik toplantısında, AKP’li milletvekillerinin, AKP ve MHP İzmir İl Başkanlarının ne işi vardı? Devletin güvenlikle ilgili toplantısında siyasi parti temsilcileri neden katıldı? Şayet, siyasi partileri de ilgilendiren bir durum söz konusuysa diğer siyasi partilerin milletvekilleri, il başkanları neden davetli değildi? Sayın Yerlikaya bu garip durumu nasıl açıklıyor merak ediyoruz.

‘Kamudan geldi, bürokrasiyi, devlet adabını, devlet adamlığını bilir’ diye düşündüğümüz, ‘görev ve sorumluluklarının farkında, işine odaklı’ diye takdir ettiğimiz Ali Yerlikaya, çok kısa sürede yanıldığımızı ve tam bir parti neferi olduğunu bizlere gösterdi.

Dün AKP İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde ‘İzmir Büyükşehir’i kazanıyoruz’ diye yükselmiş… Kendisine şunu hatırlatalım; Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ın katillerini savunanları ziyaret eden bir İçişleri Bakanı olarak, İzmir ile ilgili hayal kurması tam bir siyasal öngörüsüzlük. Türk bayrağından, ‘Türk’ kelimesinden, andımızdan, karma eğitimden hatta milletvekillerinin Meclis’te ettiği yemininden hadi rahatsız olanlarla kurdukları yakın teması ne İzmirlilere ne de bu ülkenin vatanseverlerine izah edebilirler.

Sayın Yerlikaya’ya tavsiyem; önceki İçişleri Bakanı’na heveslenip siyasete dahil olmaması, tamamen atandığı görevin sorumluluklarına odaklanması…”