CHP’li Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı

AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin şirketine ‘başkan’ olarak atadı.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki atama dikkat çekti.

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji’ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı. PolitikYol’un haberine göre ulaşılan kaynaklar atamayı doğruladı.

Furkan Bozbey, Instagram’dan kendisinin de bulunduğu BURKENT’in yeni yönetim kurulu ve Mustafa Bozbey’i paylaşarak “BURKENT yönetimi Bursa’mıza hayırlı olsun” diye yazdı.

Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine ‘BURKENT yönetim kurulu başkanı’ titrini ekledi fakat tepkilerden sonra bunu sildi.