CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, katıldığı yerel bir internet gazetesi ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Engin'in beyin kanaması geçirdiği ve entübe edildiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.
İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.