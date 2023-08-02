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CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, katıldığı yerel bir internet gazetesi ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Engin'in beyin kanaması geçirdiği ve entübe edildiği öğrenildi.

Güncel
  • 02.08.2023 14:06
  • Giriş: 02.08.2023 14:06
  • Güncelleme: 02.08.2023 14:43
Kaynak: Haber Merkezi
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CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

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