CHP’li Öztürkmen’den Yılmaz'ın 'göçmen işçi' açıklamasına sert tepki

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Türkiye’nin daha fazla göçmen işçiye ihtiyacı var” sözlerine sert tepki gösterdi. Öztürkmen, “Bu ifade AKP kadrolarının ülke gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarını gösteriyor. Cevdet Yılmaz’ın sözleri ya açıkça aymazlıktır, ya da planlı bir Afgan, Filistinli, Suriyeli göçmen alma amacı taşımaktadır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Av. Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Türkiye’nin daha fazla göçmen işçiye ihtiyacı var” sözlerine karşılık, "Bu ifade AKP kadrolarının ülke gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarını gösteriyor. Cevdet Yılmaz’ın sözleri ya açıkça aymazlıktır, ya da planlı bir Afgan, Filistinli, Suriyeli göçmen alma amacı taşımaktadır" diyerek tepki gösterdi.

Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi de olan Öztürkmen, resmi olmayan rakamlarla Türkiye’de 10 milyona yaklaşan işsiz ordusunun bulunduğunu, çeşitli branşlardan 3 milyon üniversite mezununun iş bulamaz hale geldiğini belirterek, "Gençlerimiz iş aramak için yurt dışına gitmeye çalışırken, doktorlarımız ve akademisyenlerimiz ‘giderlerse gitsinler’ diyerek adeta kovulurken bu neyin hesabı?" ifadelerine yer verdi.

Öztürkmen, Yılmaz’ın açıklamasına Fransız düşünür Montaigne’nin “Adaletin olmadığı yerde ahlak da olmaz” sözleriyle de karşılık verdi.

İktidarın ülke gerçeklerinden ve toplumdan uzaklaştığını belirten Öztürkmen, "Türkiye’yi sistematik biçimde gelir adaletsizliğiyle derinleşen yoksulluğa iten, meslek liselerini kapatıp İmam Hatip’lere çevirerek uzmanlık gerektiren sektörlerde istihdamı yok eden, üniversiteleri niteliksizleştiren ve gelecek ümidi taşıyamayan gençlerimizin, milyonlarca göçmenin sorumlusu AKP’nin bu iki yüzlü ve aymaz politikaları sorumludur" açıklamasında bulundu.