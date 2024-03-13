CHP’li Sarıgül açıkladı: Seçim biter bitmez köprü ve otoyol ücretlerine zam gelecek

CHP’li Mustafa Sarıgül, 31 Mart Yerel Seçim'lerinden hemen sonra 1 Nisan’da köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geleceğini duyurdu.

Döviz kurlarındaki yükseliş, dolar ve Euro olarak verilen yap-işlet-devret (YİD) projelerindeki garantilerin katlanmasına neden oldu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kur artışının köprü, tünel, havaalanı ve demiryolundaki garanti faturasını ağırlaştırdığına dikkat çekerek, “1 Nisan’da geçiş ücretlerinde firmalara ödenecek tutar araç başına Osmangazi Köprüsü’nde 1.632 lira, Çanakkale Köprüsü’nde 650 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 176 lira, Avrasya’da ise 208 lira olacak. Vatandaşa yansıtılan ücret tarifesine gizli zam yapılmış olacak. Vatandaş aynı ücreti ödese de aradaki farkı Hazine ödeyecek” dedi.

ANLAŞMA GEREĞİ

Köprü ve tünel geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2024’te güncellendiğini anımsatan Sarıgül, firmalarla yapılan sözleşme gereği fiyatların üç ayda bir güncel kur üzerinden yeniden belirlendiğini aktardı.

VERGİDEN KARŞILANIYOR

Sözcü’ye konuşan Sarıgül, “Sözleşme gereği dolar ve Euro olarak belirlenen geçiş ücretleri uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor. Aradaki fark Hazine’den yani milletin ödediği vergilerden karşılanıyor” diyerek şunları kaydetti:

“Vatandaş Osmangazi Köprüsü’ne 290, Çanakkale Köprüsü’ne 295, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 35, Avrasya Tüneli’ne 80 lira ödüyor. Ama garantiler nedeniyle kur farkı Hazine tarafından karşılanıyor.”

‘GEÇİŞ ÜCRETLERİ YİNE CAN YAKACAK’

“Bugünkü kuru dikkate aldığımızda, 1 Nisan’a kadar artmazsa ve sabit kalır ise geçiş ücretleri yine can yakacak” ifadelerini kullanan CHP’li Mustafa Sarıgül, “İktidar garantili projelerde işletmeci firmaların kur kayıplarını düşünerek güncelleme yaptığı için seçim sonrasında ilk artışı da buralarda olacak” dedi.