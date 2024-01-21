CHP’li Toprak’tan ‘turistik uzay seyahati’ tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Turistik uzay seyahati için 55 milyon dolara (1 milyar 650 milyon TL) bilet satın alan iktidar, yüzde 5 ek zammı müjde olarak sunduğu milyonlarca emekliden fedakarlık istiyor. ABD’li uzay turu şirketine ödenen biletin bedeli milletin cebinden çıkarken, Hindistan 73 milyon dolara kendi uzay aracıyla Ay’a indi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Haftalık Değerlendirme Raporu'nu bugün yayınladı.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞ SÜRECİNE GİRDİ”

Toprak'ın raporunda yer alan değerlendirmelerde sağlık sistemine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

“Sağlık sistemini iktidar müteahhitlerinin rant kapısına dönüştüren modelin çöküş sürecine girdiği, 2025 yılına verilen endoskopi randevusu ve dolup taşan yoğun bakımlarla açığa çıkıyor. OECD’nin ‘Türkiye’de Sağlık-2023’ raporuna yansıyan vahim tablo, şehir hastaneleri ile ticarileştirilen sağlık sisteminin dibe vurduğunu gösteriyor. Kapatılan onlarca köklü hastane, lağvedilen askeri hastaneler yerine AVM mantığıyla inşa edilen şehir hastaneleri sonrası Türkiye’de bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 3 olurken, OECD ortalaması 4,3. Ulusal sağlık sistemi çöküş sürecinde. Şimdi de iktidar hastane müşterisine dönüştürdüğü vatandaşın ve milletin sağlığını zengin Körfez ülkelerine, imtiyazlı Arap sermayesi ve fonlarına pazarlıyor.

“2 MİLYON ÜNİVERSİTELİ OKULU BIRAKTI”

2 milyon üniversitelinin okulu bıraktığını hatırlatan Toprak, şunları kaydetti: “Barınma, beslenme, kira başta olmak üzere en temel ve güncel ihtiyaçlarını karşılayamayan, eğitimini sürdürme olanağı kalmayan yaklaşık 2 milyon üniversitelinin okulu bırakması, üniversite gençliğinin sürüklendiği çaresizliğin somut kanıtıdır. Her ile üniversite açmakla övünen iktidar, milyonlarca diplomalı işsiz üreten bir sistem yarattı. Okulu bırakan gençler ağırlıkla devlet üniversitelerinde öğrenim görenlerden oluşuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasında olduğu gibi, devlet üniversitelerinde akademik kadrolardaki partizanlık ve siyasi kayırmacılık, adrese teslim akademisyen atamaları, çoğu devlet üniversitesinin ve rektörden dekana, bölüm başkanına, öğretim görevlisine ve idari personele kadar adeta aile üniversitesine dönüşmesinin bu kopuşlarda etkili olması ihtimali öne çıkıyor.”

“TURİSTİK UZAY SEYAHATİ”

Alper Gezeravcı’nın uzaya yollanması için harcanan paraya dikkat çeken Toprak, emeklilere yapılan zamla kıyaslayarak şunları belirtti: “Turistik uzay seyahati için 55 milyon dolara (1 milyar 650 milyon TL) bilet satın alan iktidar, yüzde 5 ek zammı müjde olarak sunduğu milyonlarca emekliden fedakarlık istiyor. ABD’li uzay turu şirketine ödenen biletin bedeli milletin cebinden çıkarken, Hindistan 73 milyon dolara kendi uzay aracıyla Ay’a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘2023’te Ay’a gidip sert iniş yapamasak da Amerikalılardan 55 milyon dolara bilet alıp bir yolcu gönderdik’ dercesine bu seyahati Milli Uzay Programının büyük başarısı olarak sunuyor. Aylardır oyaladığı milyonlarca emekliye ise ‘bütçede para yok’ gerekçesiyle yüzde 5’lik ek zamla yetinin diyor. Cumhurbaşkanının sergilediği bu yaklaşım, siyasi şov uğruna harcanan milyonlarca dolarla propaganda yaparken, açlığa mahkum ettikleri emeklileri yok saymak, görmezlikten gelmektir.”

“DOLAYLI VERGİLERDE YÜKLÜ ARTIŞLAR YAPILACAK”

Dolaylı vergilerde yüklü artışın yapılacağı uyarısında bulunan Toprak, şunları belirtti: “Bu yıl yüzde 230 artış hedeflenen KDV geliri başta olmak üzere, seçim sonrası dolaylı vergilerde yüklü artışlar yapılacağı, israf ve bütçe açıklarının halka ödetileceği anlaşılıyor. 2023’te yüzde 85 artan vergi gelirlerinin yüzde 53’ü KDV-ÖTV vb. dolaylı vergilerden elde edildi. Deprem vergisi olarak uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi’nde (ÖİV) bu yıl 2023’e göre yüzde 125 gelir artışı hedefleniyor. Alkol, tütün mamulleri, dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV’de de ciddi gelir artışları öngörülmesi bu mallarda yeni zam ve vergi artışlarının sinyalini veriyor. Gelir ve kurumlar vergisi gelirlerinde artış hedefi yüzde 73 ve yüzde 67. İktidar, dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin temel tüketim ve harcamalarından daha yüksek oranda KDV-ÖTV-ÖİV alarak, kamunun israfını ve bütçedeki rekor açıkları karşılamayı planlıyor.

İKTİDAR, ‘ALDATILDIK’ KAOSU YAŞANMASINDAN ENDİŞELİ

İktidar, ABD ile F-16 pazarlığında İsveç’in NATO üyeliğine onay verdikten sonra yeni bir ‘aldatıldık’ kaosu yaşanmasından endişeli. Biden yönetimi Türkiye’ye F-16 satışını destekleme tavrının sürdüğünü açıklasa da Kongre’de bu satışı onaylatmayı garanti etmiyor. İstediğini alan ABD yönetimi, F-16 sürecini zamana yayabilir. Bu kritik aşamada Türkiye’nin Washington’da büyükelçisi yok. Büyükelçi Murat Mercan iki hafta önce yaş haddinden emekli olarak veda mesajıyla görevden ayrıldı. Türkiye’nin şu anda ABD Başkentinde akredite büyükelçisi bulunmuyor. Hızlı karar alma ve istikrar vaadiyle geçilen tek adam yönetimi bu kritik süreçte haftalardır büyükelçi ataması bile yapamıyor ve zafiyet sergiliyor."