CHP’li Vahap Seçer’den ilçeler düzeyinde yerel iş birliği çağrısı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partisinin Gülnar İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "İlçelerde yapılacak iş birlikleri ile birçok ilçeyi ya biz kazanacağız ya da ittifak partilerinin kazanmasına destek vereceğiz ve onlara kazandıracağız” dedi.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çiftçilere fidan fide desteği töreni için gittiği Gülnar ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Seçer’i ziyarette CHP Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır’ın yanı sıra İYİ Parti Gülnar ilçe Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Deva Partisi Gülnar İlçe Başkanı Ramazan Er karşıladı.

Burada yerel seçim sürecini değerlendiren Vahap Seçer, “Önümüzde bir yerel seçim var. Büyüklerimiz erken kalkan yol alır derdi. Biz de işimizi zamanında yaptığımız için yola erken koyulduğumuz için çok rahatız. Emin olun başkanınız olarak üzerimde bir seçim stresi yok. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Mevcut koşullarla, emin olabilirsiniz Mersin'e yapılabilecek olan en büyük hizmetleri yaptık. Yağmur, soğuk, kış hiç aramadık. Her şeyimizi verdik. Mersin’e hizmet etmeye verdik. Muhalefet partisinin belediye başkanı olarak bunu yaptık. Meclis çoğunluğu olmadan yaptık. Pandemi şartları, deprem şartları, meclis engellemeleri, siyasi operasyonlar başımıza gelmeyen kalmadı. Ama bunlara rağmen çok güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

“İLÇELER İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPILABİLİR”

Genel seçimlerde partiler arasında kurulan iş birliğinin 2024 yerel seçimlerinde de kurulmasını arzu ettiklerini belirten Vahap Seçer şunları söyledi:

“Genel seçimde yaptığımız iş birliğini mutlaka bu süreçte de yapma arzusu içinde oluruz. Ancak tabi ki ittifak politikası genel merkezin konusu benim değil. Genel merkezler arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak sonuca göre en kötü şartlarda bir yerel iş birliği yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Burada da hem sorumluluk hem yetki almaya hazırım. Bunu partinin genel merkezi de biliyor. En azından ilçelerde iş birliği yaparsak hem partimiz açısından hem de ittifakta olan diğer partiler açısından yararlı olacağını düşünüyoruz. 13 ilçemiz var. Aklıselim bir süreç götürürsek, hakkani olursak ve bazı yerlerde CHP’nin adayları, bazı yerlerde ittifaktaki diğer partilerin adayları şeklinde olmak üzere, aday göstermeyenin diğer partiyi desteklemesiyle birçok ilçede seçimi kazanabileceğimizi düşünüyorum. Zaten aritmetik olarak mantık bunu söylüyor. Masanın üzerine koydunuz mu bu ayan beyan ortaya çıkıyor. Zaman içinde bunlar görüşülür, bunlar değerlendirilir. Hakkaniyetli olacak şekilde, diğer partilerin de temsiliyetine halel getirmeyecek şekilde bir düzenleme, bir karar alma imkanımız olursa başarılı olacağımızı çok net görüyorum.”

“BÜYÜKŞEHİR’DE TARİHİ BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili hiçbir endişesinin olmadığına vurgu yapan Seçer, “Bunlar umudum, dileğim değil. Çok net olarak söylüyorum. Her sokağa girmiş bir belediye başkanı olarak, her kesime hizmet götürmüş bir belediye başkanı olarak, vicdanı tertemiz ve rahat, başı dik bir belediye başkanı olarak söylüyorum tüm tarihlerin en büyük başarısını kazanacağız. İlçelerde yapılacak iş birlikleri ile de birçok ilçeyi ya biz kazanacağız ya da ittifak partilerinin kazanmasına destek vereceğiz ve onlara kazandıracağız. Bu konuda hiçbir endişem yok. Kısa zamanda ete kemiğe bürünür, adaylar netleştir. İttifak olacaksa sonuç netleştir. Sahaya çıkıp çalışmalara devam ederiz. Her zaman söylediğim gibi çalışan kazanacak. Biz de çalışıyoruz. O yönden hiçbir endişemiz yok” ifadelerini kullandı.