CHP’li vekil YHT biletlerine yapılan zammı sordu, Bakan dalga geçer gibi yanıt verdi

CHP’li Gökhan Zeybek, YHT biletlerine bu yılın ilk 9 ayında yüzde 100 zam yapıldığını belirterek Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na “Zammın gerekçesini” sordu. Uraloğlu ise verdiği yanıtta, “Halkımızın talebi yüksek, doluluk oranı yüzde 90’lar” dedi.

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yüksek Hızlı Tren bilet ücretlerine yapılan fahiş zamları bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı ancak soru önergesine aldığı cevap Türkiye’yi yönetmeye talip olan AKP kadrolarındaki ciddiyetsizliği ve liyakatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Zeybek soru önergesinde, Ankara-İstanbul biletleri yılın ilk 9 ayında yüzde 100 zamlandığı vurgulayarak, “Ankara-İstanbul biletleri Ocak 2023’te 215 TL’den Eylül itibariyle 430 TL’ye yükselmiştir. Ankara-Konya bileti ise yüzde 37 zamla 200 TL’ye ulaşmıştır. Ankara-Eskişehir biletleri yüzde 65 zamla 225 TL’ye, Ankara-Sivas biletleri %50 zamla 475 TL’ye, İzmit-Konya biletleri yüzde 58 zamla 600 TL’ye ulaşmıştır. Ankara-İstanbul öğrenci bileti ise 274,55 TL’den 365,5 TL’ye yükselmiştir. Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla oluşan ulaşım hareketliliğiyle birlikte yapılan bu zamlar öncelikle barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma durumları yok edilen öğrencilerin ve ailelerinin sırtına yüklenmiştir” dedi.

CHP’li Zeybek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

» Bilet fiyatlarına yapılan zammın gerekçesi nedir?

» 2023 yılı hizmet sunum maaliyetlerinde amortisman, personel ve enerji giderlerinin payı nedir?

» Vatandaşın en ucuz ulaşım yolu olarak gördüğü ve tercih ettiği hatta pandemi döneminde dahi en güvenilir bulduğu ulaşım olan demiryolu ulaşımı bu özelliklerini tekrar nasıl kazanacaktır?

BAKAN, “HALKIN TALEBİ YÜKSEK” DEDİ.

Bakan Uraloğlu ise verdiği yanıtta, “Yüksek Hızlı Trenlere hızlı, dakik ve güvenilir olması bakımından halkımızın talebi oldukça yüksektir. Doluluk oranı yüzde 90’ları aşan Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Konya, Karaman, Sivas, Kırıkkale, Yozgat illerimiz en hızlı şekilde birbirine bağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

ATANMIŞLARI CİDDİYETE DAVET EDİYORUM

Zeybek ise Bakan Uraloğlu’nun yanıtına, “Bu ciddiyetsizlik bize, yürütmenin yasamaya karşı görevini bilerek ve isteyerek yerine getirmediğini ve çok net bir şekilde TBMM’nin denetim faaliyetlerini engellediğini gösteriyor. Atanmış bakanlar, milletimizin hür iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakarak ya da ciddiyetten uzak cevaplar vererek milletimizle adeta dalga geçiyor. Denetim faaliyetlerin engellenmesi ise halkın bilgilenmesini engelliyor. Bir kez daha söylüyorum… Atanmış bakanları ciddiyete davet ediyorum. Görevlerini yerine getirmekte zorluk yaşıyorlar ise o koltukları boşaltmalarını tavsiye diyorum” sözleriyle tepki gösterdi.