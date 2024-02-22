CHP’li vekilin annesine Lazca mesajı TBMM’de sansürlendi

CHP Rize Milletvekili Ocaklı Genel Kurul'da Anadil Günü dolayısıyla “Annem ekrandan beni bekliyor” diyerek Lazca konuşmaya başlarken mikrofonu kapatıldı. Kurulu MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan yönetiyordu. Meclis’i ziyaret eden Katarlı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi'yi Arapça’yla selamlanmasında sorun görülmemişti.

Genel Kurul'da Kürtçe'den sonra Lazca da sansürlendi.

21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe ve Lazca verilmek istenen mesajlar, TBMM’nin ‘bilinmeyen dil’ uygulamasına takıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin Kürtçe ifadesinin ardından, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da Lazca konuşurken sansüre uğradı.

MHP’li ADAN İZİN VERMEDİ

CHP'nin Rize'den 46 yıl sonra çıkan ilk vekili Tahsin Ocaklı, söz alarak Genel Kurul Kürsüsüne çıktı.

Ocaklı konuşmasına "21 Aralık Dünya Anadil Günü ve ben de bu güne dair biraz anlaşılabilir bir biçimde Türkçeyle, tabii başkanımın da izin verdiği kadar araya Lazcayı da karıştırarak anlatmaya çalışacağım, umarım fazla kısılmayız" ifadeleriyle başladı.

Bu sırada Gelen Kurul'u yöneten MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan araya girip "Katma sen yine Türkçe devam et" uyarısı yaptı.

'ANNEM EKRANDAN BENİ BEKLİYOR'

Sözlerine başlayan Ocaklı, şunları söyledi:

"Dünyada yaşayan kaç milyon insan varsa bunlar 6 bin adet, Türkiye'de de 20 dille filolojik olarak hala konuşmaya devam ediyorlar. Ben de 7 yaşında Türkçe öğrenmiş, 7 yaşına kadar Lazca konuşan bir vekil olarak karşınızdayım. Annem ile ailem ile iletişim kurduğumda hala Lazca konuşuyorum.

Şimdi annem beni ekranlardan bekliyor. 'benim için Lazca birşey söyleyecek' diye. Ve ben annem için kurguladığım belki birkaç cümleyi size etmeye başladığımdakürsü dokunulmazlığı olan bu mikrofonu kapatmak suretiyle bir demokrasi ayıbı yapmış olacaksınız" diyen Tahsin Ocaklı, hazırladığı Türkçe ve Lazca yazıları göstererek şöyle devam etti: "Annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada, Türkçesi de burada. Ben size çok basit okunabilir, görülebilir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım. Ve Parlamento'da bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak."

LAZCA KONUŞURKEN SANSÜR

Ocaklı, "Şimdi anne vakit bitiyor beni dinle. senin için sesleneceğim" deyip Lazca ilk kelimeyi söylediği anda mikrofonu kapatıldı. Ocaklı sözlerini mikrofonsuz tamamlamak zorunda kalırken, Meclis TV de o ana kadar yakın plan çekim yaparken sesin kesilmesiyle birlikte genel görüntüye geçti.

Ana diller yaşasın, kaybolmasın diye tüm dünyada ve Türkiye'de 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü olarak kutlanıyor. Bu münasebetle bugün Meclis Kürsüsünden yaptığım Lazca konuşma kesildi. Oysa Lazca tüm insanlığa mutluluk ve iyilik dilemiştim.

Xela do kayobate skudit.

Oxoşk’va do… pic.twitter.com/IWtIFCjtP7 — Tahsin Ocaklı (@tahsinocakli) February 21, 2024

“TÜM İNSANLIĞA MUTLULUK VE İYİLİK DİLEMİŞTİM”

Daha sonra CHP'li ocaklı sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi: "Ana diller yaşasın, kaybolmasın diye tüm dünyada ve Türkiye'de 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü olarak kutlanıyor. Bu münasebetle bugün Meclis Kürsüsünden yaptığım Lazca konuşma kesildi. Oysa Lazca tüm insanlığa mutluluk ve iyilik dilemiştim. Xela do kayobate skudit. Oxoşk’va do oropaşeni, gogixtit, gogağarit. Guri kayiten ortit, Skidas Lazuri nena. Skidas Kianaşi nana nenape."

MECLİS BAŞKANLIĞI’NDAN ARAPÇA MESAJ

15 Şubat’ta DEM Partili TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul’u ziyaret Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi'yi Arapça selamlamış, farklı dillere yapılan sansüre de gönderme yapmıştı.

Önder, şunları söylemişti: "Sayın milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı muhterem Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyet şu anda Genel Kurulumuzu teşrif etmiş bulunuyorlar. Kendilerine Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. Ehlen ve sehlen bikum.”

Daha sonra ifadenin Türkçe anlamını açıklayan Önder, Kürtçe konuşmaların tutanaklara "bilinmeyen dil" olarak geçmesine atıf yaparak, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için, 'Hoş geldiniz ve merhaba' dedim. 'Bilinmeyen bir dil' olmasın" diye konuştu.