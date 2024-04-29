CHP’li Yavuzyılmaz: Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, 0-0 biten Ankaraspor-Nazillispor maçı için inceleme başlatılmasını istedi. Hiç şut atılmayan maçta iki takım istediğini alırken bu sonuçla Zonguldak Kömürspor küme düştü.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 0-0 Ankaraspor-Nazillispor maçında ‘şike’ olduğunu iddia etti.

Dün oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı 0-0 sona erdi. Sadece 2 kornerin atıldığı maçta hiç şut çekilmedi. Çıkan sonuçla Ankaraspor bir üst tur için play-off’lara kalırken; Nazillispor da küme düşmekten kurtuldu.

Bu sonuçlardan sonra Zonguldak Kömürspor küme düşünce CHP’li Yavuzyılmaz, maçın incelenmesi gerektiğini savundu.

X hesabından puan durumunu da paylaşan Yavuzyılmaz, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor! Konunun takipçisi olacağım!”