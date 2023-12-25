CHP’li Yücel’den “ortak bildiri” yanıtı: Samimiyetten uzak metin

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. İçeriksiz kınama metinlerinin yer aldığı A4 kâğıtlarına, altına atılmış samimiyetsiz imzalara tahammülerinin kalmadığını kaydeden CHP Sözcüsü " İdlip'te 36 evladımız şehit olurken, Rusya’dan hesap soracağız dediniz, eliniz güçlü olsun istedik, Cumhuriyet Halk Partisi, olarak Gazi Meclis’ten çıkan ortak bildiriye imza atmıştık. Ne oldu? Putin’in kapısında dakikalarca bekletilmekten başka bir şey oldu da biz mi bilmiyoruz?" dedi.

Mustafa Bildircin

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yücel, açıklamasında 12 askerin PKK saldırılarında öldürülmesi ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Yücel, ortak bildiri tartışması, Pençe-Kilit operasyonu, Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmemesi ve ulusal yas ilan edilmemesi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına yaşamını yitiren askerlerin isimlerini sayarak başlayan ve Yücel, "Zenginlerin, 'Fakirlerin şehadeti üzerinden siyaset yapmasına' artık tahammülümüz kalmadı" dedi.

"DAHA ÖNCE İMZA VERDİK, PUTİN'İN KAPISINDA BEKLEDİNİZ"

İçeriksiz kınama metinlerinin yer aldığı A4 kâğıtlarına, altına atılmış samimiyetsiz imzalara tahammülerinin kalmadığını kaydeden CHP Sözcüsü, şu soruları sordu:

"1- Milli Savunma Bakanı Gazi Meclis’i neden bilgilendirmiyor?

2- Ulusal yas ilan etmek için ne bekliyorsunuz?

3- İdlip'te 36 evladımız şehit olurken, Rusya’dan hesap soracağız dediniz, eliniz güçlü olsun istedik, Cumhuriyet Halk Partisi, olarak Gazi Meclis’ten çıkan ortak bildiriye imza atmıştık.

Ne oldu?

Putin’in kapısında dakikalarca bekletilmekten başka bir şey oldu da biz mi bilmiyoruz?"

"ŞEHİT CENAZESİ VARKEN MECLİS'TE MANGAL PARTİSİ YAPTINIZ"

"Bir grup trol, havuz medyası bizi linç edecek diye gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz." diyen Yücel, Ankara’da şehit cenazesi varken Meclis’te mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz! Şehit haberleri ile yüreğimiz dağlanırken TRT’de müzik yayınlayanlar bize bildiri dayatamaz!" diye konuştu.

"ŞEHİDİMİZİN AİLESİ BAŞKANIMIZI ARAYIP ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ"

Manisa'daki cenaze töreninde yaşananları da değerlendiren Yücel, "Bir avuç kendini bilmezin çıkardığı provokasyonun amacının ne olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu provakasyona Manisa'dan katılanların parti aidiyetleri dikkat çekiyor. Hepsi tek tek tespit ediliyor. Şehidimizin ailesi, yakınları provokasyona izin vermedi… Onlar Genel Başkanımızın arayarak yapılanlardan büyük üzüntü duyduklarını ilettiler. Genel Başkanımıza ve bizlere o saldırıyı yapanlar korkak ve karanlık güçlerin elinde maşa olmuş kullanışlı aparatlardır. Bu ve benzeri provokasyonlar bizi doğru bildiğimizi yapmaktan ve söylemekten alıkoyamaz."

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'YA YANIT

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun CHP’nin ortak bildiriye imza atmamasına yönelik eleştirel sözlerine de yanıt veren Zorlu, ortak metni gazetecilere göstererek şunları söyledi:

“Ortak metin, başsağlığı diliyor ve terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirtiyor. Bizim metnimizde, ‘Askerlerimiz neden şehit düştü?’ diye soruluyor. Milli Savunma Bakanı’nın TBMM’yi bilgilendirmesini istiyoruz biz. Bu metinler, bu bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, Meclis’te temsil edilen partiler aydınlatıldıktan sonra ve 12 Mehmetciğimizin iki günde şehit düşmesinde sorumluluğu olan var mı bunlar konuşulup tartışılıp gerçek bir ortak mutabakatla hazırlanması gereken metinler. Bu metinler, kaptı kaçtı şekilde, samimiyetsiz hazırlanan ve terörle mücadeleyi hafife alan metinlerdir.”