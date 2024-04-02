CHP’nin az farkla kazandığı Gaziosmanpaşa’da oylar yeniden sayılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin kazandığı ilçelerde yeniden oy sayımı yapılmasının reddedildiği, AKP'nin kazandığı ilçelerde ise bu itirazların reddedilmesine tepki gösterdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da bazı ilçelerde CHP'nin itirazlarının reddedilip AKP'nin itirazlarının kabul edilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, "İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz" dedi. CHP'nin sonuçlara itiraz ettiği kararın beklendiği Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu önünde toplanan yurttaşlar ise "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.





İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da bazı ilçelerde CHP'nin itirazlarının reddedilip AKP'nin itirazlarının kabul edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz" dedi. CHP'nin sonuçlara itiraz ettiği kararın beklendiği Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu önünde toplanan yurttaşlar ise "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.

"GÖRÜNEN O Kİ İKTİDAR DEMOKRATİK SÜREÇLERİ MERTÇE YÖNETMEMEYE KARARLI"

İtiraz sürecinde yaşananlara ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz"

"HAK, HUKUK, ADALET"

CHP'nin sonuçlara itiraz ettiği kararın beklendiği Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu önünde toplanan yurttaşlar ise "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.

"ALIN TERİMİZİ SİZE YEDİRMEYECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yunus Emre, yeniden oy sayımı kararına tepki göstererek, "AKP, YSK eliyle Gaziosmanpaşa’da demokrasiye darbe vurmaya çalışıyor. Gaziosmanpaşa’nın seçilmiş belediye başkanı Hakan Bahçetepe’dir. Alın terimizle kazandığımız seçimi size yedirmeyeceğiz" dedi.