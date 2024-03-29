CHP’nin Balıkesir adayı Akın'ın yerine sahte mesajlar attılar: "Siyasi ahlaksızlığın daniskası"

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’la aynı ad ve soyadını taşıyan kopya aday Ahmet Akın, gerçek Ahmet Akın’ın cümlelerini kullanarak Balıkesirli vatandaşlara SMS gönderdi. CHP’li Ahmet Akın, “kopya aday” organizasyonunu yapan mevcut belediye yönetimine, “İş insanlarını tehdit ediyorlar, yalan ve iftiralarla dolu gazeteleri belediyenin imkanlarıyla her yerde dağıtıyorlar. Entrikalarla, yalanla, dolanla, vatandaşımıza SMS göndererek bağımsız adaya oy göndertmeye çalışmak siyasi ahlaksızlığı daniskasıdır” dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı ismi taşıyan kopya bağımsız aday Ahmet Akın tarafından kendi cümleleri kullanılarak gönderilen SMS’lere tepki gösterdi.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı’nda Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile birlikte açıklama yapan CHP’li Ahmet Akın şunları kaydetti:

“Seçimi kaybedeceğini anlayanlar, çaresizlik içinde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İş insanlarını tehdit ediyorlar, yalan ve iftiralarla dolu gazeteleri belediyenin imkanlarıyla her yerde dağıtıyorlar. Yetmedi, daha önce hiç ortada gözükmeyen sahte ama benimle aynı ismi taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın’a, benim cümlelerimle mesaj attırıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Pazar akşamı Balıkesir’de yeni bir dönem başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın olarak karşınızdayım. Kuvayi Milliye’nin başkentinde, yiğit ve mert Balıkesirli hemşerilerim beni çok iyi tanır. İstiklal Madalyası sahibi, ismini taşımaktan onur duyduğum dedemden aldığım Ahmet Akın ismini, 31 Mart’tan itibaren hilecilere, entrikacılara da öğreteceğiz. Sevgili Balıkesir ailem, sizin aklınızla alay eden, Balıkesir’i Türkiye’ye rezil eden bu siyasi ahlaksızlığa pazar günü sandıkta en doğru yanıtı vereceğinizden eminim. Evet mührünü, CHP logosunun altındaki evladınız Ahmet Akın’ın altındaki yuvarlağa basarak yeni bir dönemi hep birlikte başlatalım.

‘MİLLETİN AKLIYLA OYNAMAYIN’

Siyasi ahlaksızlığın son perdesini yaşatanlara, milletimin aklıyla alay edenlere Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Ahmet Akın olarak şunu söylemek istiyorum. siyasi ahlaksızlığınıza son verin. Bu milletin parasını babanızın parasından daha rahat harcadınız. Korkuyorsunuz elbette. Ancak korkmanıza gerek yok, 31 Mart’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı ben, Ahmet Akın, seçimi kazanıyoruz. Entrikalarla, yalanla, dolanla, vatandaşımıza SMS göndererek, onların aklıyla alay ederek bağımsız adaya oy göndertmeye çalışmak siyasi ahlaksızlığı daniskasıdır. Balıkesir’de mevcut yönetimin bu yaptıklarını asla ve asla Balıkesir’in öz evlatları, Kuvayi Milliyeciler asla unutmayacaklardır. Balıkesir merttir, gerektiğinde de serttir. Aklınızı başınıza devşirin, milletin aklıyla oynamayın. Bu akıl tutulmasına artık son verin.

‘DEĞİŞİME İKİ GÜN KALDI’

31 Mart gecesi sandıklarımıza sahip çıkıyoruz. Bütün hemşerilerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Sandıkların başından ayrılmayın. Biz sandıklarla ilgileniyoruz. Ancak her türlü entrika çeviren, bu siyasi ahlaksızlıkları yapanlara bir mesajım daha var. Aman ha aman, sakın ha sakın sandıklara müdahale etmeye çalışmayın. Orada yiğit ve mert Balıkesirliler sizin siyasi ahlaksızlıklarınıza, düzenbazlıklarınıza, dağıttığınız gazetelere, yapay zekayla ürettiğiniz ve gönderdiğiniz sesli mesajlara ve son olarak aklıyla alay etmeye çalıştığınız mert Balıkesirlilere SMS göndererek bağımsız aday üzerinden benim istifa ettiğimi söyleyerek amacınıza ulaşamayacaksınız. 31 Mart gecesi Balıkesir’de büyük bir değişim yaşanacak ve bu değişimi engelleyemeyeceksiniz. Değerli hemşerilerim bu palavralara, bu siyasi ahlaksızlıklara fırsat vermeyin. 31 Mart’ta sandıkta, Cumhuriyet Halk Partisi’nin altındaki Ahmet Akın’a mührü basarak bu siyasi kalpazanlara dersi rahatlıkla verebileceğiz. Hiç merak etmeyin değişime sadece iki gün kaldı.”