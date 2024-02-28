CHP’nin Çankaya adayı Güner: Gençlerin enerjisini harekete geçireceğiz

BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret eden CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, gençler, kadınlar ve emeklilere yönelik vaatlerini anlattı. Kadınların sosyal yaşama rahat dahil olabilmesi adına gece kreşi yapacaklarını ifade eden Güner, “Çankaya’daki genç nüfusun enerjisini harekete geçireceğiz. Yaparsa gençler yapar” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Aday belirleme sürecindeki tartışmaları sahada karşılığı olmadığını ve Çankaya seçmeninden kabul gördüğünü ifade eden Güner, projelerini de anlatarak, “Partimizde benim gibi çok örnek var. Başarırsa gençler başarır” yorumunu yaptı.

Çankaya’nın gündüz nüfusunun üç milyonu aştığını kaydeden Güner, “Bütçeye oranla çok fazla hizmet götürme zorunluluğumuz var. Ancak kadromuz için ‘Konuya hakimler’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin önceliklerini değiştirmeye başladığını söyleyen Güner, “Gıda ve barınma hakkı gibi en temel haklardan yararlanamayan insanlar var. Bu insanların en temel haklarına ulaşması noktasında zorunluluklarımız var” diye konuştu.

GECE KREŞİ

Türkiye’deki kadına yönelik erkek şiddetinin çarpıcı boyutlara ulaştığının altını çizen Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınların güvenliğini sağlama noktasında adımlar atacağız. Çankaya’ya yeni bir kadın sığınma evi yapacağız. Kadınların istihdamının artması ve kadınların özgürleşmesi anlamında adımlar atacağız. Mevcutta 22 mahallede kreş var. Bunların sayısını hızla artıracağız. Gece kreşi inşa edeceğiz. Kadınların, sosyal yaşama katılmasının önünü açacağız.”

EMEKLİLER VE GENÇLER

Güner, Çankaya’daki genç ve yaşlı nüfusa yönelik vaatlerini ise şöyle sıraladı:

“Çankaya genç nüfusun çok yüksek olduğu bir ilçe. Bu enerjiyi harekete geçirmek ve kente katkısını sağlamak istiyoruz. İktidarın toplum mühendisliğine karşı gençlerin sosyalleşebileceği bir kompleks yapacağız. Çankaya’da bir yurt ihtiyacı var. Bunu sağlayacağız.

Özellikle emeklilerden gelen yoğun talebi dikkate alarak halk lokantası yapacağız. Bunun için Cebeci'nin örnek bir yer olduğunu düşünüyoruz. Emekli lokali düşüncemiz var. Emeklilerin bir araya gelebileceği bir lokal inşa etmek istiyoruz. Bunu biraz genişletip emekli kampusu gibi yapabiliriz. Emeklilerin eve kapanmasını istemiyoruz.”

“ÇANKAYA’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

CHP’li Güner, Ankara’da kent belliğini yansıtan kültür sanat merkezlerinin birer birer kapandığını vurguladı. Kent belleğini yansıtan mekanların yaşatılmaya çalışılacağını ifade eden Güner, “Çankaya’nın çehresini değiştireceğiz. Çankaya’nın modern ve klasik sporların bir arada icra edilebileceği bir spor kompleksine de ihtiyacı var. Bunu da sağlayacağız. Çankayalının her anlamda mutlu olmasını tesis edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.