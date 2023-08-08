CHP’nin hedefi 35 milyon oy almak

CHP MYK ilçe kongrelerini ve güncel siyasi gelişmeleri görüştü. Açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Hedefimiz, oyumuzu 35 milyona çıkarmak” dedi.

BirGün/Ankara

CHP Merkez Yürütme Kurulu, ekonomideki kötü gidişat, TBMM’deki Akbelen özel oturumu ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Değişim sürecine giren ve ekim ayında olağan kurultayını toplama hazırlığındaki CHP’de 5 Ağustos’ta başlayan ilçe kongreleri de toplantının önemli gündem maddesi oldu. 10 Eylül’de tamamlanacak ilçe kongreleri süreci hakkında bilgi alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Baskıdan uzak bir dönem geçirilmesi" için dikkat edilmesini istediği öğrenildi. MYK’de ayrıca program değişikliği önerileri de ele alındı.

CHP MYK toplantısının ardından gündemdeki gelişmeler hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, değişim süreci sonunda oylarını artıracaklarını söyledi. CHP’li Öztrak, “Biz sahadayız. Geçinemeyen emeklinin yanıbaşındayız, siftah edemeyen esnafın dükkânındayız. Akbelen’de ormanların müdafaasında, yandaşlara peşkeş çekilen ballı projelerin karşısında biz varız… Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok biz üzgünüz ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil. Ayağa kalkacağız, eksikleri gidereceğiz, hataları telafi edeceğiz. Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız” dedi.

SORUMLU SARAYIN KİBİRLİSİ

Ekonomideki kötü gidişatın tek sorumlusunun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Öztrak, iktidarın ekonomi yönetiminin algılardan ibaret olduğunu söyledi. ‘‘Enflasyonla mücadele edemeyen’’ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bu durumun farkında olduğunu bildiren Öztrak, şöyle konuştu:

“Baskıcı ve hukuk dışı uygulamalarına karşı yapılacakları konuştuk. Partimize yakışan büyük bir olgunlukla ilerleyen ilçe kongrelerimiz de bugün kurulumuzun gündemindeydi. Yandaş basın, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleyi, ‘Dezenflasyon süreci’ ‘Gerçek dezenflasyon’ ‘istikrar’ gibi yaldızlı laflarla süreçlere ayırarak, bir başka bahara ertelemesine, ‘ne kadar da rasyonel’ ‘ne kadar da gerçekçi’ diyerek alkış tutuyor. Sorunların temelindeki asıl sebep, ‘Ben ekonomistim’ diye caka satan, safsatalarıyla ekonominin altını üstüne getiren, enflasyona rekor üstüne rekor kırdıran, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek bir eli yağda, bir eli balda yaşayan Saray’ın kibirlisi olduğunu biliyor.’’

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İMAMOĞLU YURT GEZİLERİNE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezilerine Elazığ ve Dersim ile başladı. Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde inşa ettikleri Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şantiyesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’un yönetimiyle ilgili eleştirilerine cevap veren İmamoğlu şöyle dedi: “İddiayla söylüyorum; biz, beş yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal. Ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz.”

Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin “Tunceli denince, akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi. Gözler onu da arıyordur sizle beraber o ziyarette” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık, zaten Genel Başkanımızla gelir, gezerdik.”