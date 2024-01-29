CHP’nin İzmir adayı PM’den geçti

Cemil Tugay, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Parti Meclisi’nden geçti. CHP öte yandan İzmir’in ilçe adaylarını da PM’de yapılan oylama ile kesinleştirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de, “İzmir gündemi” ile toplanan Parti Meclisi toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 20.02’de başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. Tugay’ın adaylığının bizzat CHP Lideri Özgür Özel tarafından talep edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, son ana kadar potada olmayan Tugay, “Genel merkezde hiçbir taraftan yana olmaması, ortada durması” nedeniyle öne çıktı. Anket sonuçlarından da iyi çıktığı belirtilen Tugay’ın, “Dengeler gözetilerek” belirlendiği kaydedildi. Parti kaynakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın, “İzmir’e yönelik herhangi bir talebi” olmadığını savunarak Buğra Gökçe isminin dayatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

KARŞIYAKA’YA ÜNSAL

CHP Parti Meclisi, İzmir’de çok sayıda ilçenin adaylarını da belirledi. İsmi büyükşehir için geçen Sengel, Efes Selçuk Belediyesi için yeniden aday gösterildi. CHP’nin Karşıyaka adayı ise 2018’de İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal olduğu bildirildi.

İLÇE ADAYLARI

Parti Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu, Buca’da ise Görkem Duman’ı aday gösterdi. İzmir ilçeleri listesinde yer alan ve isimleri kesinleşen diğer adaylar ise şöyle sıralandı:

Aliağa: Çağatay Güç

Beydağ: Şakir Başaran – Beydağ

Çiğli: Uygar Yıldırım

Foça: Saniye Bora Fıçı

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Balçova: Onur Yiğit

Bayraklı: İrfan Önal

Bayındır: Davut Akarsu

Bornova: Ömer Eşki

Dikili: Adil Kırgöz

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Kınık: Sema Bodur

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Urla: Selçuk Balkan

Bergama: Tanju Çelik