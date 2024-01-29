CHP’nin İzmir adayı PM’den geçti
Cemil Tugay, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Parti Meclisi’nden geçti. CHP öte yandan İzmir’in ilçe adaylarını da PM’de yapılan oylama ile kesinleştirdi.
Mustafa BİLDİRCİN
CHP’de, “İzmir gündemi” ile toplanan Parti Meclisi toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 20.02’de başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. Tugay’ın adaylığının bizzat CHP Lideri Özgür Özel tarafından talep edildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, son ana kadar potada olmayan Tugay, “Genel merkezde hiçbir taraftan yana olmaması, ortada durması” nedeniyle öne çıktı. Anket sonuçlarından da iyi çıktığı belirtilen Tugay’ın, “Dengeler gözetilerek” belirlendiği kaydedildi. Parti kaynakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın, “İzmir’e yönelik herhangi bir talebi” olmadığını savunarak Buğra Gökçe isminin dayatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
KARŞIYAKA’YA ÜNSAL
CHP Parti Meclisi, İzmir’de çok sayıda ilçenin adaylarını da belirledi. İsmi büyükşehir için geçen Sengel, Efes Selçuk Belediyesi için yeniden aday gösterildi. CHP’nin Karşıyaka adayı ise 2018’de İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal olduğu bildirildi.
İLÇE ADAYLARI
Parti Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu, Buca’da ise Görkem Duman’ı aday gösterdi. İzmir ilçeleri listesinde yer alan ve isimleri kesinleşen diğer adaylar ise şöyle sıralandı:
Aliağa: Çağatay Güç
Beydağ: Şakir Başaran – Beydağ
Çiğli: Uygar Yıldırım
Foça: Saniye Bora Fıçı
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Deniz Karakurt
Balçova: Onur Yiğit
Bayraklı: İrfan Önal
Bayındır: Davut Akarsu
Bornova: Ömer Eşki
Dikili: Adil Kırgöz
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Kınık: Sema Bodur
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Urla: Selçuk Balkan
Bergama: Tanju Çelik