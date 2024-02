CHP’nin Mersin adayı Vahap Seçer'den MHP'li rakibine: "Daha anlattığın bir proje yok"

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında MHP’li rakibi Serdar Soydan'ı eleştirdi. Seçer, “Daha ortada fol yok yumurta yok. Daha senin anlattığın bir proje yok. Bin arabana. Şöyle bir Mersin’i dolaş. Git gör. Yol nasıl yapılıyor, asfalt nasıl yapılıyor. Şehirciliği önce bir öğren. Ondan sonra eleştir” ifadelerini kullandı. “Bizim ittifakımız hizmet ittifakı” diyen Vahap Seçer, “Herkes için yol yaptık. Herkes için yardımlar yaptık. Herkes için şehri temiz tuttuk, sahilleri güzelleştirdik. En önemlisi bu şehre huzuru ve mutluluğu getirdik. Kim için getirdik? Bu şehirde yaşayan 2.5 milyon insan için huzuru getirdik, mutluluğu getirdik” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci dönem için de aday gösterdiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Seçim Koordinasyon Merkezini miting havasında açtı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yüzlerce vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Vahap Seçer, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına 2019 yılında adayına, partisine inanlarla, bizlere destek olan partili partisiz Mersinlilerle çıktık ve bugünlere geldik. 5 yıl çalıştık, kimseye necisin demedik. Pandemi, deprem, sel, yangın; Türkiye’nin her yerinde vatandaşımızın yanında olduk” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİKTE TARİH YAZAN BİR BELEDİYE OLDUK”

Mersin’in büyüdüğünü, geliştiğini, kalkındığını kaydeden Vahap Seçer, “Mersin eskiden tasvip etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz kötü olaylarla duyulurdu. Şimdi Mersin mutlulukla, umutla, barışla, kardeşlikle anılıyor. Belediye başkanıyla anılıyor. Belediyesiyle anılıyor. Türkiye’ye rol model olan sosyal demokrat belediye olduk. Sosyal belediyecilikte tarih yazan bir belediye olduk. Bunları 11 bin çalışanımızın alın teriyle, Mersinlilerin bize olan inancı ve desteğiyle yaptık. 2.5 milyon insana hizmet eden mesai arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de vatandaşın memnuniyet oranının en yüksek çıktığı belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi geliyor. Bunlar kimin sayesinde oldu? Gece gündüz yol yapan, hastaya bakan, yardım götüren, yemek götüren, sinekle mücadele yapan, yolları, parkları temizleyen çalışanlarımızla; kafa patlatan, dirsek çürüten yöneticilerimizle, mühendislerimizle oldu bunlar. Başkan iyi bir maestrodur. Başkan bu kentin babasıdır. Bu kentin annesidir. Bu kentin kardeşidir, ablasıdır, kız kardeşidir, biraderidir” ifadelerini kullandı.

“MERSİN’DE AYRIMCILIĞI YERİN YEDİ KAT DİBİNE GÖMDÜK”

Her vatandaşın etnik kimliğinin onun şerefi olduğuna vurgu yapan Vahap Seçer, CHP’li belediye başkanları olarak hiçbir etnik köken ve inanç grubuna karşı ayrımcılık yapmadıklarını söyledi.

Seçer, “Önceki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a neden yürüdü? Adalet için yürüdü. Biz adalet isterken adalet için mücadele ederken adaletsizlik yapmak bize yakışır mı? Cumhuriyet Halk Partililere yakışır mı? Yakışmaz. Bunu reddederiz. Onun için Mersin’de ayrımcılığı yerin yedi kat dibine gömdük” dedi.

“BU BELEDİYE İYİ YÖNETİLDİ”

Vahap Seçer, “5 yıldır tüm zorluklara rağmen dimdik durduk. Kimsenin önünde eğilmedik. Her hizmet yapıldı. Kimsenin eksiği kalmadı. Çalışan 11 bin arkadaşım maaşını bir saniye bile geç almadı. Herkes alacağını zamanında aldı. Bu belediye iyi yönetildi arkadaş. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu belediye iyi yönetildi” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE ŞEHİRCİLİĞİ ÖĞREN, SONRA ELEŞTİR”

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan’ın yollarla ilgili eleştirilerine de yanıt verdi.

Seçer şunları söyledi:

“Seçim sathı mahalline girdik. Diğer partilerin adayları var. Her şeyi diyebilirler. Biz belediyeyi kazandığımızda şu projeleri yapacağız diyebilirler. Herkesin projesi kendisine göre doğrudur bize de saygı duymak düşer. Ama birileri çıkıp hele bunlar acemi siyasetçilerse o adaylar. Daha ortada fol yok yumurta yok. Daha senin anlattığın bir proje yok. Sen yapılanlara kulp takarsan hop arkadaş derler. 11 bin insanın emeği var 5 yılda. Belediye başkanının ve kadrolarının emeği var 5 yılda. Mersin’in trafiğini, yolları eleştirmeyi bırak. Bırakın bu lafı güzaf işleri. Bin arabana. Vardır araban. Şöyle bir Mersin’i dolaş. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İkinci Çevreyolu, Adnan Menderes Bulvarı, üçüncü çevreyolu… O kavşaklara bir bak. Türkiye’de örneği var mı? Bir bak, çık. Yeni açılan dördüncü çevreyoluna bir bak. Durma. Git Mezitli’ye. Yedikardeşler’den sap. Davultepe’ye doğru devam et. Bak birkaç gün sonra açıyoruz yolu. 2250 metrelik yolu açıyoruz. 35 metrelik bulvar. Git gör. Yol nasıl yapılıyor, asfalt nasıl yapılıyor. Bisiklet yolu, yeni refüj modelleri, kavşak modelleri nedir? Şehirciliği önce bir öğren. Ondan sonra eleştir. Hızını alamıyorsan Anamur’a kadar git. İskele Caddesine in. Gör yol nasıl yapılıyor. Yine mi hızını alamadın. Köylere git. Gidemiyorsan köylülerine sor. Yollarına nasıl de. Ürününü pazara rahat getiriyor musun? Sor bunları. Etrafında fakir yoksa ara bul. Sen bir sor bakalım yaş almış yurttaşıma, kimsesize. Her akşam belediyeden evine sıcak yemek geliyor mu? Bacıma sor, tekstilde, tarlada çalışan bacıma sor. Bacım iş çıkışı Mahalle Mutfağından 10 liraya yemek alıyor musun diye bir sorsana. Sahilleri ranta açarlardı. Sizin çocuklarınıza açtı bu başkan. Herkese açtı. Bunları öğrenecekler. Bu memlekette Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin ayrım gayrım yapmadan hizmet yaptığını görecekler. Parayı, kaynağı israf etmeden, çalmadan ve çaldırmadan, gereksiz yatırımlar yapmadan bu kaynakların nasıl iyi kullanıldığını ve yatırım yapıldığını görecekler.”

“BİZİM İTTİFAKIMIZ HİZMET İTTİFAKI”

31 Mart seçimlerinde CHP’nin Mersin’de ilçe belediyesi sayısını artıracağını, Büyükşehir Belediyesini de tarihi farkla kazanacaklarını kaydeden Vahap Seçer, “Bizim ittifakımız ne ittifakı? Hizmet ittifakı hizmet. Her hizmeti alan; AK Partili kardeşim, MHP’li kardeşim, İyi Partili kardeşim, Saadet Partili kardeşim, Zafer Partili kardeşim 5 yıllık süre içinde bizden hizmet alamadılar mı? Aldılar değil mi? Ayrım olmadan gayrım olmadın. Yol yaptık da buradan sadece CHP’liler mi geçer dedik. Hayır. Büyükşehir’de oy verenler mi geçebilir dedik. Hayır. Herkes için yol yaptık. Herkes için yardımlar yaptık. Herkes için şehri temiz tuttuk, sahilleri güzelleştirdik. En önemli bu şehre huzuru ve mutluluğu getirdik. Kim için getirdik? Bu şehirde yaşayan 2.5 milyon insan için huzuru getirdik, mutluluğu getirdik” ifadelerini kullandı.