CHP’nin yeni kazandığı Ermenek Belediyesi, madenci katiliyle ortak iftar düzenledi!

CHP'nin yıllar sonra kazandığı Ermenek Belediyesi, 2014 yılında 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında suçlu bulunan Abdullah Özbey ile ortak iftar düzenlendiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ

CHP 35 yıl sonra maden faciasıyla hafızalara kazınan Karaman’ın Ermenek ilçesini rekor oyla kazandı. CHP’li Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ise mazbatasını aldıktan sadece bir gün sonra bir skandala imza attı.

Ermenek Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği Ermenek maden faciasında suçlu bulunarak 19 yıl üç ay hapsi cezası alan, 5 yıl hapis yatan Cenne Linyit Kömürü İşletmesi sahibi Abdullah Özbey ile ortak iftar düzenlendiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemizin organizesi ile Ermenek Cenne Kömür İşletmeleri ve Anadolu Merkez A.Ş. tarafından merhum Hasan Hıfzı Özbey adına Kadir Gecesi münasebetiyle Lütfi Elvan Kent Meydanında iftar yemeği verildi. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği iftar programı sonrası edilen duaların ardından Belediye Başkanımız Mustafa Bozcu ve İş insanı Abdullah Özbey, vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kadir Gecelerini kutladı” denildi.

ERMENEK MADEN FACİASI

Karaman’ın Ermenek ilçesi Pamuklu Köyü’nde 28 Ekim 2014’te Has Şekerler Madencilik Şirketi’ne ait linyit ocağını eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kalmıştı. Facia ardından başlayan arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Bu çalışmalar kapsamında 18 işçinin cansız bedenleri farklı zamanlarda ulaşılarak ocaktan çıkarılmıştı.

Soruşturmayı yürüten Ermenek başsavcılığının hazırladığı 168 sayfalık iddianameyle Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçü tutuklu 16 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede yer alan tutuklu sanıklar Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne linyit kömürü işletmesi müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey ve aynı şirketin teknik nezaretçisi Ali Kurt ile tutuksuz sanıklar Ermenek Cenne Linyit Madencilik şirketi işletme müdürü Mehmet Zeybek ve Has Şekerler Madencilik şirketinin daimi nezaretçisi maden mühendisi Yavuz Özsoy’un da bulunduğu 16 sanık ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştı.

Mahkeme, 20 Temmuz 2016’daki duruşmada, tutuklu sanıklar maden ocağının sahibi Saffet Uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt’un da aralarında olduğu yedi sanığa, üç yıl bir ay ila 18 yıl dokuz ay arasında ceza verdi. Diğer sanıklarsa beraat etmişti.

İTİRAZLAR SONRASI CEZALAR ARTIRILDI

Mahkemenin verdiği cezalara yapılan itirazlar üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi’nde 13 Eylül 2017’de görülen karar duruşmasında sanıkların cezaları artırıldı.

Mahkeme, Saffet Uyar ve Ali Kurt’un cezalarını 19 yıl üçer aya, maden sahasının ruhsat sahibi ve AKP’nin aday adayı Abdullah Özbey’in 11 yıl üç ay olan cezasını 19 yıl üç aya çıkarttı.

Yavuz Özsoy’un cezası 18 yıl dokuz aydan 21 yıla, tutuksuz sanıklardan Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendislerinden Cemile Karaca’nın cezası altı yıl sekiz aydan 13 yıl 10 ay 20 güne çıkartılmıştı.