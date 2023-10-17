Chris de Burgh konserinde Şevval Sam sürprizi

Dünya müzik listelerinde bir numara olan şarkıları ile geçtiğimiz 50 yılın en önemli müzisyenlerinden birisi olarak gösterilen Chris de Burgh, 26 Ekim Perşembe gecesi Vigor Sanat organizasyonuyla (ICEC) Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da sahne alacak.

Dünya çapında 45 milyondan fazla albüm satan sanatçının konserinin sürpriz bir konuğu da olacak.

Karadenizden alaturkaya, tangodan etnik dillere, klasik eserlerden dünyadaki ortak şarkılara farklı tarzlar ve dillerde geniş bir repertuarı olan ve bunun yanı sıra oyuncu kimliğiyle de bilinen Şevval Sam, Chris de Burgh ile müzisyenin şarkısı 'Lady in Red'de düet yapacak.

Burgh ile aynı sahneyi paylaşacak olan Şevval Sam, bu buluşma için oldukça heyecanlı olduğunu duyurdu.