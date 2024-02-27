Christian Horner soruşturması tamamlandı: Karar bekleniyor

Red Bull Racing'in Takım Direktörü Christian Horner hakkında bir kadın meslektaşı tarafından yöneltilen "uygunsuz davranış" iddiasına ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Yaklaşık 100 sayfalık rapor olduğu ifade edilirken, kararın birkaç gün içinde açıklanacağı öne sürüldü.

Formula 1 ekiplerinde Red Bull Racing'in Takım Direktörü Christian Horner hakkında "takım çalışanına uygunsuz davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada karar verilmesi bekleniyor.

Horner hakkında uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla açılan soruşturmanın bu hafta sezon açılışı yapılacak Bahreyn Grand Prix'sinden önce sonuçlanması bekleniyor.

Şubat ayının başlarında Horner, bir kadın meslektaşı tarafından kendisine yöneltilen "uygunsuz davranış" iddiasının ardından F1 takımının Avusturyalı ana şirketi Red Bull GmbH tarafından soruşturma altına alınmıştı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, uzman bir avukat tarafından yürütülen ve Horner ile 9 Şubat'ta yapılan bir görüşmeyi de içeren dış soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Yaklaşık 100 sayfadan fazla olduğu düşünülen kapsamlı rapor, Horner'ın takım müdürlüğü ve CEO'luk görevlerinde kalıp kalmayacağına karar verecek olan Red Bull GmbH Yönetim Kurulu'nun elinde bulunuyor.

KARAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Kararın, Horner'ın İngiltere'den Bahreyn'e döneceği salı ya da çarşamba günü verilmesi ve açıklanması bekleniyor.

Cumartesi günkü yarış öncesinde 2024 F1 sezonunun açılış antrenman seansları Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Horner süreç boyunca iddiaları reddetti ve geçtiğimiz hafta Bahreyn'de yapılan 2024 araç lansmanında ve sezon öncesi testlerde hazır bulundu.