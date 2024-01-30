Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.'ye soruşturma açılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak gerekçesiylr soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kurumun internet sitesinde yayınlanan açıklamada ön araştırmanın kurul tarafından karara bağlandığı ve soruşturmanın yürütüleceği aktarıldı.
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