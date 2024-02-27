Çiftçi protestoları sürüyor: AB kurumlarını kuşattılar

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Avrupa’da çiftçilerin protestoları sürüyor. Belçika'daki çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla yüzlerce çiftçi, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binası yakınında toplandı. Brüksel'in ana yollarında yaklaşık 300 traktörle trafiği kapatan çiftçiler; yüksek maliyetler, yetersiz desteklemeler, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikalarına tepki gösterdi.

AB kurumları önünden geçen ana yol Rue de la Loi'yi kapatan çiftçiler, polis barikatı ile karşılaştı. Barikat önüne bir kamyon dolusu eski lastik ve saman balyası döken çiftçiler, bunları ateşe verdi. İspanyol çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri de üçüncü haftasına giren eylemlerinde traktörlerini bu kez başkent Madrid'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önüne sürdü. Somut adımlar atılana kadar protestolarına devam etme kararı alan sendikalar, 27 ve 28 Şubat'ta ülkenin kuzey doğusundaki Fransa sınırında yer alan Girona kentinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapacaklarını duyurdu.