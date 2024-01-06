Çiftçilerden bakana geçit yok

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Almanya’da çitçilerin, bütçe krizindeki koalisyon hükümetin tarım sektöründeki sübvansiyonları kesme planlarına karşı protestoları sürüyor. Schleswig-Holstein eyaletinde 100’den fazla çiftçi, Schlüttsiel Limanı’nı bloke ederek Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Robert Habeck’in feribottan inmesini engelledi.

Schlüttsiel’a 100’den fazla traktörle gelen çiftçilerden Habeck’in feribottan inmesine engel olan eylemcilere biber gazıyla müdahale edildi. Çiftçilerle görüşme teklifi kabul edilmeyen Habeck ise tatil yaptığı Hallig Hooge’ye geri döndüğü.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Habeck’in çiftçilerle konuşmaktan mutluluk duyacağı belirtilerek “Ne yazık ki güvenlik durumu tüm çiftçilerle görüşmeye izin vermedi” denildi.

Federal Hükümet’ten yapılan açıklamada çiftçilerin protestosu “utanç verici” olarak nitelendirildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, X’te yaptığı paylaşımda “Canlı bir protesto kültüne saygı duymakla birlikte siyasi geleneğin böylesine bayağılaştırılmasına kimse kayıtsız kalmamalı” ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine hükümet, önceki gün tarım sektöründeki kesinti planlarının bir kısmını geri çekme kararı aldığını duyurdu. Ancak çiftiler bu adımı yeterli bulmuyor ve protesto gösterilerine devam etmeyi planlıyor.

Alman Çiftçiler Birliği, 8-15 Ocak tarihlerini hükümetin politikalarını protesto etmek için eylem haftası ilan etmişti. Eylem haftasının son günü olan 15 Ocak'ta Berlin'de büyük bir protesto gösterisi planlanıyor.