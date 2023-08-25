Çiftçinin ölüm fermanı

TMO’nun alım fiyatına tepki gösteren mısır üreticileri Batman’da traktörlerini protesto için sokağa çıkarırken Adana’da da isyan etti: Ölüm fermanımızı açıkladılar.

Aycan KARADAĞ

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mısır alım fiyatına yaptığı yalnızca 30 kuruş zamma üreticiden tepki büyük. Girdi maliyetleri ve iklim krizi sebebiyle zor dönemden geçtiklerini söyleyen üreticiler, kilo başına alım fiyatının en az 10 TL olması gerektiğini belirtti. Adana’da üreticilik yapan Ali Barut, “Mazot, tüp ve ilaç yüzde 500 civarında artış yaptı. Geçen sene 14 lira olan mazot şu an 37 lira. Üretim maliyetlerini hesapladığınızda dekarda şu an 7 bin 500 ile 8 bin lira arası oluyor. Yani büyük zarardayız” dedi.

FİYATLAR ÜRETİCİYİ TÜCCARA YÖNELTTİ

“Borç aldı başını gidiyor” diyen Barut, mecburen tüccara yöneldiklerini aktardı. TMO’nun alım yapmadığını belirten Barut, “Fiyatın güncellenmesi gerekiyor yoksa seneye üretim yapamayız” diye konuştu. Geçen seneye göre rekoltede yüzde 15’lik bir düşüş olduğunu söyleyen Barut, şunları dile getirdi: “Hasada pazartesi günü itibariyle başladım. 1.200 kilogram verim aldım. Verim çok düşük. Bunun sebebi de iklimsel değişikliklerden kaynaklı aşırı sıcaklar mısırlarda kurutma yaptı.”

Üretici Mustafa Yeşilyaprak ise şunları ifade etti: “Çok öfkeliyiz. Bu rakam ölüm fermanız. Mısır üretiminde maliyet zaten 7 lira. Burada 7 liranın üzerinde çiftçinin belirli bir kârın olması lazım. Geçen sene bin 600 ile bin 800 kilo arasında verim alırken, bu sene bin ila bin 100 kilo civarında. Bu şartlarda mısır üreticisi tekrar üretim yapamaz hale gelecek. Aynı zamanda ülkemizin gıda egemenliği de tehlikeye girecek. Tarımsal üretimde girdilerin çok fahiş arttığı bu dönemde mısır için açıklanan bu rakam çiftçiye yapılan en büyük kötülüktür.”

Öte yandan pek çok kentte açıklanan fiyata tepki gösteren mısır üreticileri, traktörlerini bu kez protesto için çıkardı. Batman’da mısır alım fiyatını az bulan çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yanındaki tarlaya traktörlerini qark edip eylem yaptı. Grup adına konuşan çiftçi Ramazan Suna, “6 bin liradan çiftçiye 4 bin 700 lira kalıyor. Gübrede yüzde 100, tohumda yüzde 100, ilaçta yüzde 125 artış. Mısıra verilen yüzdelik hesabı yüzde 5. Tonu 6 bin lira. Aslında 6 bin lira da değil. 4 bin 800 veya 4 bin 900 bin liradır” dedi.