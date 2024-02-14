Çiftlik Bank davası: Tosuncuk'un sağ kolu tahliye edildi

"Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya hakkında tahliye kararı verildi.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, tahliye edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Uruguay'dan iade edilen Osman Naim Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklarla bir kısım müştekiler ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"YURT DIŞINDA KAÇAK OLMA DURUMUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan tutuklu Osman Naim Kaya, Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığını belirterek, "Cezamı çektim. Türkiye'de açılan davadan dolayı yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığından alınabilir" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Osman Naim Kaya'nın tahliyesine hükmederek duruşmaları erteledi.

NE OLMUŞTU?

"Çiftlik Bank" davası kapsamında, sanık Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 2018 yılında Uruguay'da yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verilmişti.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlı 8 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye getirilmişti.

Öten yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 5 ayrı iddianamede, sanıklar hakkında 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Eylül 2023 tarihinde görülen duruşmada ise 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine hükmetmişti.