Çiftlikler denizi kuşatıyor

Zeliha ASLAN

Sinop’un Ayancık ilçesinin Çaylıoğlu köyü halkının yaşam alanlarını korumak için mücadelesi sürüyor. Daha önce termik santral ve taşocaklarına karşı direnen köylülerin şimdi de başı balık çiftlikleri ile dertte.

Köy sınırlarında yer alan, Roma ve Bizans dönemlerinde Stephane (İstefan) olarak adlandırılan, tarihi liman halen balıkçılar tarafından kullanılıyor.

Balıkçıların geçim kaynağı olan bölge şimdi balık çiftliklerin tehdidi altında. Bölgede kurulması planlanan 3 balık çiftliğine karşı direnen köylüler, geçen yıl ÇED toplantılarına izin vermedi. Bölge halkı şimdi ise mahkemeden gelecek kararı bekliyor. BirGün’e konuşan Çaylıoğlu Köy Derneği Avukatı Erdi Kaçman sürece ilişkin şunları aktardı: “İdari mahkeme, yerel mahkemeden gelen bilirkişi raporunu nasıl yazdıklarına dair görüş istedi. Valilik önce ÇED gerekli değildir dedi, biz de aslında gereklidir dedik bununla ilgili açtığımız dava hâlâ sürüyor. Buradaki köylünün temel gelir kaynağı balıkçılık. Kamuya ait bir limanın, köyün yararına olacağı söylenerek, özel şahıslara devredilmesinin, köyün yararına değil zararına olduğunu düşünüyorum.” Çaylıoğlu Çevre Platformu Kurucusu Rıfat Çaylı da “Mahkeme ne karar verirse versin bizim mücadelemiz devam edecek” dedi.