Çiftlikteki üç çoban köpeği öldürüldü: "Zehri yiyen böcek ve kuşların hepsi ölecek"

Edirne’nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü yakınlarındaki bir besi çiftliğinde üç köpek ölü bulundu. Yapılan incelemede hayvanların zehirlendiği ortaya çıktı. Veteriner hekim, “Bölgede sadece köpeklerin zehirlenmesi değil, zehre bağlı olarak çevrede tahribat da görülebilir. Çünkü şu anda bunu yiyen böcek ve kuşların hepsi ölecek" dedi.

Edirne’de bir besi çiftliğindeki 3 çoban köpeği ile yakınlardaki bir tilki ölü bulundu. İlk incelemede, hayvanların kanında 'striknin' adı verilen zehirli maddeye rastlandı.

Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü yakınlarındaki besi çiftliğinin sorumlusu Ergun Can, 18 Nisan'da çiftlikteki üç çoban köpeğini ölü buldu.

Can, zehirlenme şüphesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.

Bölgede yapılan incelemede; bir köpeğin yanında çiğ ciğer parçaları bulundu, 1 tilkinin de hayatını kaybettiği fark edildi. Olay yerine çağrılan veteriner hekim Bedir Adıyaman, köpeklerden numune aldı. İlk test sonuçlarına göre, köpeklerin kanında 'striknin' adı verilen zehirli madde tespit edildi. Numuneler ayrıntılı test için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi.

'CİĞER BULUNCA ZEHİRLENDİĞİNİ ANLADIM'

Çiftliğin sorumlusu Ergun Can, "Sabah çiftliğe kontrol amaçlı geldiğimde, köpeklerin öldüğünü gördüm. İlk geldiğimde sadece birini bulmuştum, farklı noktalara gidince hepsinin öldüğünü gördüm” diyerek şunları söyledi:

“Zehirlenme şüphesi üzerine veterinere ve jandarma ekiplerine haber verdim. Sonra köpekleri tek tek gezdiğimde, en aşağıdaki köpeğin yanında dökülmüş ciğer buldum, böylece zehirlendiğini anladım. Biraz ilerisine gittiğimde ölmüş tilki gördüm, o da zehirden dolayı ölmüştü. Daha sonra jandarma ekipleri geldi, Tarım İl Müdürlüğü'nden ekipler geldi, incelemelerde bulundular, kamera kayıtlarını incelediler. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri yardımı ile köpeklerimizi gömdük.”

'YİYEN BÖCEK VE KUŞLARIN HEPSİ ÖLECEK'

Veteriner hekim Bedir Adıyaman da zehirlenme sonucu bölgedeki bütün canlıların zarar görebileceği tehlikesine işaret etti. Adıyaman, şunları kaydetti:

"Bölgede sadece köpeklerin zehirlenmesi değil, zehre bağlı olarak çevrede tahribatta görülebilir. Çünkü şu anda bunu yiyen böcek ve kuşların hepsi ölecek. Olayın ortadan kalkması, yapanların ortaya çıkması için gerekenleri yaptık. Yaptığımız testlerde hayvanların kanlarında striknin adını verdiğimiz zehir çıktı. Yine de kesin sonuçlar için laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz.”

‘BU ZEHİR TEKRAR ATILIRSA DOĞADA DAHA BÜYÜK KATLİAMA YOL AÇABİLİR’

Normalde bu zehrin satışı yasak. Şu anda ülkemizde ama nereden temin edilmiş bilemiyoruz. Sadece çiftlik olarak değil, doğaya yapılmış olan bir zarar. Doğadaki her canlı bunu yiyip, ölecektir. Olaya müdahale ettik, atıkları ortadan kaldırdık. Ama bunun tekrar olmaması için gerekenin yapılması gerekiyor. Bu zehir tekrar atılırsa doğada daha büyük katliama yol açabilir. Bu nedenle yapanların bir an önce bulunması gerekiyor. Bu şekilde zehirli maddelerin satılması kesinlikle yasaklanmalı, devletimizin de gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor.”