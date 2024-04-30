Çiğ süt fiyatlarına tepki: Hayvancılığa darbe

Ekonomi Servisi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) çiğ süt referans fiyatını "ülke hayvancılığına darbe" olarak nitelendirerek, tavsiye fiyatının altında alım yapmak isteyen sanayicilere karşı kartel uyarısında bulundu.

USK'nın çiğ süt referans fiyatını yüzde 8,5 artışla litre başına 14,65 TL olarak belirlemesi tepki çekti. TÜSEDAD Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklama, "Enflasyonun yüzde 68,5 olduğu, yem ham maddelerinin yüzde 50’den fazlasının ithal edildiği ve tüm üretim girdilerinin hızla yükseldiği bir ortamda çiğ süt fiyatına yüzde 8,51’lik bir artış yapılmış olması USK’nın ülke hayvancılığına vurduğu bir darbedir. USK hem de çiğ sütü işleyen sanayicilerimiz, dişi hayvan kesimlerinden kaynaklı kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi göz ardı etmektedir. Üreticilerimiz ise sanayicinin bu baskısı altında ezilmekte ve zararına satış yapmak yerine dişi hayvanlarını keserek üretimden çıkmaktadır. Bu durumda da kırmızı et fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz olmakta ve bu kısır döngüden çıkılamamaktadır" denildi.

TÜSEDAD, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatının altında alım yapmak isteyen ve bu konuda kartel oluşturmaya çalışan sanayicileri de uyarıda bulunarak, böyle bir durum bildirildiğinde şikâyette bulanacaklarını kaydetti.