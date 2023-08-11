'Çiğdem Mater ile Sen de Kettılla' projesi: İlk tarif mercimek köftesi

Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'in, Selahattin Demirtaş'ın 'kettle' tweetinden esinlenerek yazdığı "Bir kettle nelere kadir?" yazısından hareketle bir proje başlatıldı. "Çiğdem Mater ile Sen de Kettılla", cezaevindeki olumsuz koşullara dikkat çekiyor.

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen sinemacı Çiğdem Mater'in, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a atıfla yazdığı “Bir kettle nelere kadir?” yazısı, cezaevi koşullarına dikkat çeken bir projeye 'ilham verdi'. Mater'in arkadaşları, cezaevlerindeki olumsuz koşulları ve imkânsızlıkları gündeme getirmek için "Çiğdem Mater ile Sen de Kettılla!" adlı bir proje başlattı.

"Çiğdem Mater'e özgürlük" adlı Youtube hesabından başlatılan projede ilk olarak, kettle ile yapılan mercimek köftesi tarifi yer aldı. Video, "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kısıtlı şartlarda kadınların üretmeye devam ettiği ve bu üretimin de umuda ve direngenliğe dönüştüğü bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İlk tarifimiz Mercimek Köftesi… " notuyla paylaşıldı.

'CEZAEVİ KANTİN LİSTELERİNE SADIK KALDIK

Mater'in eşi gazeteci Murat Utku da, Gezi tutukluları Mücella Yapıcı ve Mine Özerden'e de atıf yaparak proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Mücellâ’nın, Mine’nin ve cezaevi’ndeki kadınların tariflerini yazıya döken ve inanılmaz bir hikayeye dönüştüren Çiğdem’in yazdıklarına ve ceza infaz kurumlarının kantin listelerine sadık kaldık."

'BİR KETTLE NELERE KADİR?'

Çiğdem Mater, 1 Eylül 2022 tarihinde bianet'te yayımlanan "Bir kettle nelere kadir?" başlıklı yazısında, "Türkiye’de cezaevi deyince akla gelen ilk elektrikli aletin kettle olmasını, yıllardır hapiste olan HDP Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş’a borçluyuz. Her ne kadar biz henüz kettle'dan tweet atmayı başaramamış olsak da (bu konuda çabalarımız sürüyor), şu güne kadar mutfaklarımızda sadece su kaynattığımız kettle’ın aslında “profesyonel düzeyde” bir “pişirici” olduğunu hapse girince anladık" demişti.

Mater, cezaevinde kettle ile Türk kahvesi, börek, tost, patates yemeği, tantuni ve içli köfte yaptıklarını anlatarak 'tariflerini' vermişti.