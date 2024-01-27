Çiğli Tramvayı ilk seferine başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin raylı sistem ağını büyütmeye devam ederken, yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı'nın İzmir için dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı’nın açılışını gerçekleştirdi. İzmirlilerin kullanımına sunulan Çiğli Tramvayı, bölgedeki araç trafiğini rahatlatmanın yanında önemli noktalardaki duraklarıyla ulaşımı da kolaylaştıracak.

Açılış töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bizim ilçemiz bir demiryolu kenti. Çiğli için tramvay ucuz ve çevreci ulaşım aracı olmanın dışında Çiğli'yi geliştiren bir araç. Tramvay bizim için meydan demek, cadde demek, deniz demek" dedi.

"TEK BİR U HARFİ YOK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Bugün İzmirlinin her türlü baskıya rağmen yapılan yatırımların gurur günüdür. 5 yıl önce 'İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' dediğimizde bunlar 'Bunlar hayal satıyor' dediler. Bizim bu şehre duyduğumuz bağlılığın aşamayacağı engel yoktur. İzmir'i bilenler bilir. Bu şehirde Ulaştırma Bakanlığı'na ait metroları simgeleyen tek bir 'U' harfi yok. Kendi metro hattını kendi imkanlarıyla yapan bir belediye var. 5 yılda 1,2 milyar Euro raylı sistem yatırımı yaptık. Merkezi hükümet bu sürede İzmir'e 3 bin TL'lik raylı sistem yatırımını uygun gördü. İzmir'den 40 alıp 1 veriyorlar birde lütuf gibi bu şehrin insanlarının kafasına kakıyorlar. Bugün İzmir'in dönüm noktalarından biri. Çiğli tramvayımızın kurdelesini kesiyoruz. 5 yılda kimsenin cebinden tek kuruş çıkmadan, tek bir liramkamu kaynağını israf etmeden, İzmir tarihinin en büyük yatırımlarını İzmir'e getirdik" diye konuştu.

Açılış töreninde Can Bonomo da sahne aldı.