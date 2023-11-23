Çığlık 7'de 'Filistin desteği' krizi büyüyor: Jenna Ortega filmden ayrıldı

Filistin’e destek mesajı yayımlayan oyuncu Melissa Barrera'nın Çığlık 7 filminin kadrosundan atılmasının ardından oyuncu Jenna Ortega da seriden ayrıldığını duyurdu.

"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.

Barrera ile bir önceki filmde birlikte rol alan ABD'li oyuncu Jenna Ortega da Çığlık 7'de yer almayacağını duyurdu.

Wednesday adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega'nın ayrılma sebebi olarak ise rol arkadaşının filmden çıkarılması gösterildi. Ancak, Ortega'nın seriden ayrılma sebebinin dünyada fenomen haline gelen Wednesday dizisi olduğu ortaya çıktı.

Oyuncunun Wednesday dizisinin 2. sezon çekimleri nedeniyle Çığlık 7'de yer alamayacağı belirtildi. Öte yandan NTV'nin aktardığına göre, oyuncu, grev nedeniyle ertelenen Beetlejuice filminin çekimlerine devam edecek.

STÜDYO BİLİYORDU

Filmin yapımcılığını üstlenen Spyglass stüdyosunun bundan, Barrera'yı kovmadan önce haberdar olduğu belirtiliyor.

Oyuncu, Wednesday dizisindeki rolüyle televizyon kategorisinde Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNEBİLİR

Barrera'nın kovulması ve Ortega'nın ayrılmasının ardından yapımcıların Scream 7 için Neve Campbell, Courtney Cox ve Patrick Dempsey'i istediği ortaya çıktı. Dempsey 2000 yapımı Çığlık 3 filminde rol almıştı.

Çığlık 7'nin 2025'te vizyona girmesi planlanıyordu ancak şu an kadronun yeniden şekillenmesi nedeniyle bu tarih değişebilir.