Cihan Can’ı zırhlı araçla ezen polisin ‘cezası’ belli oldu: 21 bin TL!

2019 yılında Diyarbakır’da mühendis Cihan Can’ı zırhlı polis otobüsüyle ezen polis Hakan Avcı’nın yargılandığı davada karar çıktı. Can’ı öldüren Avcı'ya 21 bin 200 TL para cezası verildi. Verilen para cezasına tepki gösteren Cihan Can’ın ağabeyi Neytullah Can, "Şu an verilen ceza resmen ödüllendirmedir. Yapılan cinayeti akladılar, biz öyle görüyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'da 2019’da inşaat mühendisi Cihan Can’ı sürdüğü zırhı otobüsle ezerek öldüren polis Hakan Avcı’nın “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Can’ın ağabeyleri ve ailenin avukatı Fuat Coşacak ile sanık avukatı hazır bulunurken, sanık polis Hakan Avcı duruşmaya katılmadı.

MA'nın haberine göre; Cumhuriyet Savcısı önceki celsede, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) olayda sanık polis Avcı’yı yüzde 100 kusurlu bulduğu raporlara dikkat çekerek, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaasını tekrarladı.



Yargılamaya dair son beyanları alınan Can’ın ağabeyleri ve ailenin avukatı Fuat Coşacak, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu ve hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.



Savunmaların ardından mahkeme, “Cihan Can’ın taksirle ölümüne sebep olmaktan” sanık Hakan Avcı’ya 3 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirime giderek polisin cezasının 6’da bir oranda indiren mahkeme, indirim uygulanan cezayı 21 bin 200 TL para cezasına çevirdi.

"CİNAYETİ AKLADILAR"



Polise verilen verilen cezaya ilişkin konuşan ağabeyi Neytullah Can, kararın kendileri için şok etkisi yarattığını belirterek, “Böyle bir ceza beklemiyorduk. Şu an verilen ceza resmen ödüllendirmedir. Yapılan cinayeti akladılar, biz öyle görüyoruz. 21 bin 200 TL’yi de aile olarak biz yatıracağız. Memur rahatsız olmasın” dedi.



Türkiye’deki adaletin tam olarak "bu" olduğunu söyleyen Can, “Bizim canımız yandı başkalarının yanmasın dedik ama maalesef başka canlarda yanacak gibi görülüyor. 6 tane yüzde 100 kusurlu rapor kararı verildi. Buna rağmen sonuç böyle olunca bu adaletin peşini bırakmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bizim için bitmiş değildir. Nereye kadar yol varsa oraya kadar gideceğiz” diye konuştu.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Baştan beri davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istediklerini belirten Can, şunları söyledi: “Ağır Ceza’da yargılanmasını istedik. Buna izin vermediler. Yol çizilmiş, o yolu takip et denilmiş. Bu adaleti böyle görüyoruz. Biz adalet istedik adalet ters tepti. Bundan sonra artık yollar bitmiş değil, son noktaya kadar götüreceğiz. Avrupa ise Avrupa’ya uzaysa uzaya kadar bu davanın takipçisi olacağız.”