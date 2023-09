Cihangir Atölye Sahnesi, 6 farklı oyun ile sezonu açıyor

Cihangir Atölye Sahnesi, yeni sezona 6 farklı oyunla başlıyor. Sahnede yer alacak oyunların arasında Yaşar Kemal’in Filler Sultanı ve Kırmızı Sakallı Topal Karınca adlı romanından Arzu Gamze Kılınç’ın sahneye uyarladığı ve yönettiği "Filler ve Karıncalar" ile Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı "Ödenmeyecek, ödemiyoruz" da yer alıyor.

Cihangir Atölye Sahnesi, kurulduğu yıldan beri profesyonel ve atölye oyunları ile her sezon birçok oyunu seyirci ile buluşturuyor.

Yeni sezona da altı oyunla girerek sezona yoğun başlıyor.

CAS’ın bu sezonda sahnede olacak oyunları:

ÖDENMEYECEK, ÖDEMİYORUZ!

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı oyun, İtalya'nın yoksul işçi kesimine ait kadınların bir süpermarketi yağmalamasıyla gelişen komik olaylardan yola çıkarak bir ekonomik sistem eleştirisi sunuyor.

​Oyun, İtalya varoşlarında yaşam mücadelesi veren insanların sisteme karşı verdikleri mücadelede karşılaştıkları zorlukları komik bir dille anlatıyor. ​Sürekli artan hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yaşayan kadınlar zamlara karşı hep birlikte eski fiyatlardan alışveriş yapmaya karar verirler ve bir süpermarketteki mallara el koyarlar.

Arzu Gamze Kılınç’ın sahneye koyduğu oyun 15-16 Eylül 20:30’da CAS’ta sezonun ilk temsillerini verecek.

Oyuncular: Berfin Karatay, İlker Yiğen, Kıvanç Kılınç, Serpil Göral, Osman Onur Can.

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI ALATURKA

İtalyan yazar Carlo Goldoni’nin yüzyıllardır dünya çapında büyük ilgi gören klasik komedyası, Kıvanç Kılınç’ın 19. yüzyıl İstanbul’una uyarlaması ve Muhammet Uzuner’in orta oyununa yaslanan rejisi ile “Alaturka” bir komedi olarak sahneleniyor.

Oyunda zengin sevgililerin aşk hayatlarının karşısında, güç yaşam koşulları içinde geçinmek zorunda olan bir uşağın, iki efendiye birden uşaklık etmeye çalışırken yarattığı karışıklıklar türlü komik olaylara yol açar.

İki Efendinin Uşağı Alaturka 24 Eylül 19:00’da CAS’ta oynayacak.

Oyuncular: Alper İrvan, Ayça Öztürk, Berfin Karatay, Canberk Dikmen, Can Seçki, Erdi Öztürk, Gözde Yıldız, Yusuf Kısa.

NEREDEYSE EŞİTTİR

“Ekonomi çok sıkıcı değil mi? Karmaşık finansal terimlerle dolu. Neden sizce? Finansal sistem kasten karmaşık.

Gözümüz kasten korkutuldu. Belki bir şeyi görmemizi istemiyorlardır.”

İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin yazdığı, Hasret Güneş’in çevirdiği ve Serpil Göral’ın yönettiği oyun ‘değer’ kavramını para sistemi üzerinden irdeliyor. Sıradan ve biricik arzularımızla parasal sistemde eşit, özgür, iyi, haklı ve değerli olmamız mümkün mü? Enflasyon hepimizi fakirlikte bari eşitler mi?

‘Neredeyse Eşittir’ parasal sistemin yarattığı biz sıradan insanların arasındaki, aslında matematiksel olarak hep muhtemel olan ancak asla gerçekleşmeyecek eşitliği anlatıyor.

Seyirci aynı zamanda bir deneye davetli: Bu oyunu beğenmezseniz para iadesi alabilirsiniz.

Oyun, 23 Eylül 20:30’da CAS’ta olacak.

Oyuncular: Dorukhan Kenger, Ela Güldüren, Kerem Aktı, Mithat Seçinti, Nihal Parlak, Özge Doğan, Seren Köken, Serhat Güney, Yusuf Kısa.

AYAK-BACAK FABRİKASI

Sermet Çağan’ın Ayak-Bacak Fabrikası oyunu derebeyleri, politikacılar ve yargıçlar gibi yönetici güçlerin çıkarlarını her koşulda korumak için halkı nasıl sömürdüğünü anlatır.

Bu sistem içinde var oldukça aynı döngünün tekrar ederek halkın her zaman ezilen ve sömürülen olmaktan kurtulamayacağına işaret eden oyun, 1960 sonrası ortaya çıkan toplumcu gerçekçi tiyatro üslubunun ilk örneklerinden biridir.

Muhammet Uzuner’in rejisiyle sahneye konan oyun, 1 Ekim 19:00’da CAS’ta olacak.

Oyuncular: Barış Kaan Güven, Boran Özsaygı, Ela Güldüren, Kerem Aktı, Mithat Seçinti, Nihal Parlak, Özge Doğan, Seren Köken, Serhat Güney, Yusuf Kısa.

FİLLER VE KARINCALAR

Yaşar Kemal’in Filler Sultanı ve Kırmızı Sakallı Topal Karınca adlı romanından Arzu Gamze Kılınç’ın sahneye uyarladığı ve yönettiği oyun, bir sömürü öyküsü anlatır.

Gücüne ve heybetine güvenerek karıncalara savaş açan Filler Sultanı -her iktidarda olduğu gibi- ülkeyi yarattığı baskı ve korku ile yönetir, karıncalara zulmederken karıncalar bir yandan hayatta kalabilmek için Sultan’a çalışır bir yandan birlik olup filleri yenmenin bir yolunu ararlar.

Oyun, 17 Eylül 19:00’da CAS’ta oynayacak.

Oyuncular: Derya Özsoy, Dilek Duru, Ekrem Kelebek, Engin Barışan, Ezgi Çınar, Gönenç Öztopal, İsmail Keskin, Murat Mızrak, Nihal Parlak, Seren Köken, Zehra Bağdır.

DAMDAKİ KEMANCI

Joseph Stein’in yazıp Fatuş Sevengil ve Nevid Kodallı’nın çevirdiği Damdaki Kemancı, Anatevka adlı bir köyde yaşayan Yahudilerin Rus topraklarından sürülmesini anlatırken bir yandan da muhafazakarlık, ötekileştirme, hoşgörü gibi konularda da kuvvetli bir biçimde seyircinin dikkatini çeker. Muhammet Uzuner’in sahneye koyduğu oyunun besteleri Jerry Bock’a ait. Berkay Özideş’in müzik direktörlüğü ve koro şefliği ile Damdaki Kemancı, CAS’ın ilk müzikal oyunu olarak 29 Eylül 20:30’da sezona başlayacak.

Oyuncular: Aleyna Şevval Akbaş, Ali Can Elagöz, Ali Güvendi, Aycan Okur, Bahar Çetin Türker, Barış Can Güler, Can Seçki, Elçin Akyüz, Gizem Arıkaya, Halis Kırıcı, Mine Yağız, Ogün Birinci, Semra Özruh, Serhat Güney, Zeynep Yüce.

Ayrıca CAS, sezonda konuk ekiplere de yer veriyor.

Biletler sezon boyunca www.biletinial.com ve www.biletix.com internet siteleri üzerinden satışta olacak.