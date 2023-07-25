Cihangir’de “hızlı flört” etkinliğinin yapıldığı kafe, hedef gösterildikten sonra kapatıldı

İstanbul Cihangir’de bir müşteri grubunun ‘hızlı flört’ etkinliği düzenlediği Sueno Cihangir adlı kafe, yandaş basın ve sosyal medyadaki trol çevrelerinin “eş değiştirme partisi” yapıldığı yalanıyla hedef gösterilmesinin ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Mekanın işletmecisi Kaan Gür, “Konu saçma sapan bir yere gitti. Burada sosyal medyada lanse edildiği gibi bir olay yok” dedi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir semtinde ‘hızlı flört’ etkinliği nedeniyle hedef alınan ve yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren Sueno Cihangir adlı kafe, Beyoğlu Belediyesi’nin zabıta ekiplerince kapatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kafede bir müşteri grubunun ‘hızlı flört’ etkinliği yaptığı görüldü. Etkinliğin bir ay önce gerçekleştiği öğrenildi. Bu görüntüler, yandaş basın ve trol kullanıcılar tarafından “eş değiştirme partisi” etiketiyle hedef alındı, “ahlaksızlık” temalı bazı paylaşımlar yapıldı.

“Eş değiştirme partisi” gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirten kafenin işletmesi Kaan Gür, “Burası zaten Cihangir'in en işlek caddesi, böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz? Bu etkinlik 2-3 kez başka mekanlarda da yapıldı. Artık bize kumpas mı kurdular bilmiyorum. Böyle saçma bir olayla karşılaştık. Yıllardan beri bu tür etkinlikler dünyada yapılıyor. Bu sadece arkadaşlık için bir tanışma partisi. Mimarlar geliyor, doktorlar, mühendisler geliyor. Burada tanışıyorlar, meslekleri hakkında sohbet ediyorlar. Burası zaten aile olarak işletilen bir mekan. Komşularımız, mahalle bizi burada biliyor. Yıllardan burada oturan insanlarız. Saçma sapan bir şeyle karşılaştık” dedi.

“KONU SAÇMA SAPAN BİR YERE GİTTİ”

“Bu bir uygulama ve burada gelip dükkanda yapmak istiyorlar” diyen Gür, “İspanya geceleri yapıyoruz, Türkiye'de yaşayan İspanyollar buraya geliyor, Kolombiyalısı, Meksikalısı gelip burada sohbet edip tanışıyorlar. Çekin videoda da kişiler genellikle yabancı ağırlıklıydı. İspanyol gecelerimiz, Latin gecelerimiz oluyor. Söz konusu videoda, Türkler de vardı, Finlandiyalılar da vardı. Zaten videoda da Finlandiya hakkında sohbet ediyorlar. Konu saçma sapan bir yere gitti. Burada sosyal medyada lanse edildiği gibi bir olay yok. Burada, gece kulüplerindeki gibi bir konsept yok, sadece kafe” diye konuştu.