Cihangir’de kadın cinayeti: Kız kardeşini katletti, üçüncü kattan atladı

Cihangir’de yaşayan 64 yaşındaki bir erkek, evine gelen 59 yaşındaki kız kardeşini boğazından 20 defa bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası erkek, kendini 3’üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya attı. Ağır yaralanan Can C., hastaneye kaldırılırken, cinayet ise polisin yüksekten düşme sonrası inceleme için eve girmesiyle ortaya çıktı. Öte yandan Can C.’nin Kanada’da ve Türkiye’de onlarca gayrimenkule sahip olduğu öğrenildi.

Türkiye’de kadın cinayetleri durmuyor. İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir semtinde bir kadın, abisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Rebia Gül Arı (59), kendisine yakın mesafede yaşayan abisi Can C.’nin (64) evine gitti. İkili arasında bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışma esnasında Can C., mutfaktan meyve bıçağı alarak kız kardeşinin üstüne yürüdü. Can C., elindeki meyve bıçağıyla kardeşini boğazından bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Can C., 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına kendini attı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sesleri duyan yan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekipleri, bahçede hareketsiz yatan Can C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Can C.’nin, sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Can C.’nin hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

BOĞAZINDA 20 KESİK İZİ

Olayın ardından Can C.’nin düştüğü yeri incelemek için savcılık talimatıyla çilingirle açtırdıkları eve giren polis ekipleri, mutfak bölümünde yerde bir kadının kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının yaklaşık 6 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesik izi olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme yapması sonrası Rebia Gül Arı‘nın cenazesi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ONLARCA GAYRİMENKULE SAHİPMİŞ

Öte yandan ağabeyi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle öldürülen kadının evli olduğu bilgisine ulaşıldı. Durumunun oldukça iyi olduğu öğrenilen Can C.’nin Kanada’da ve Türkiye’de onlarca gayrimenkule sahip olduğu öğrenildi.