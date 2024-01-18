Çıkış sürüyor: KKM'deki düşüş 878 milyar lirayı aştı!

KKM hesaplarında 12 Ocak haftasında 47.5 milyar lira düşüş yaşandı. KKM'de 21 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, bu süreçteki toplam gerileme 878 milyar 995 milyon TL'yi buldu.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki soluksuz düşüş 2024'ün ikinci haftasında da devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 12 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi. Toplam gerileme 878 milyar 995 milyon TL'yi buldu.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL'den 193,2 milyar TL'ye yükseldi.

TL DÖNÜŞÜMLÜ HESAP AÇILMIYOR

Ekonomi yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen yıl ağustos ayından bu yana KKM ürününü azaltmak ve son vermek için çeşitli adımlar atıyor.

Son olarak Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 Ocak 2024'ten bu yana TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmıyor. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vadesi dolunca yenilenmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2023 sonunda verdiği yeni yıl mesajında 2024 yılında kur korumalı sistemi sonlandıracaklarını belirtmişti.