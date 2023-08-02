Çimende 40, betonda 65 derece

Haber Merkezi

Yeni yapılan bir araştırmada, hava sıcaklığının çimen, asfalt ve beton gibi farklı yüzeylere nasıl farklı yansıdığını ve bunun sıcak dalgalarını nasıl şiddetlendirdiği ortaya kondu.

Reuters‘in aktardığına göre, ABD‘nin Phoenix kentindeki Arizona Yanık Merkezi Direktörü Dr. Kevin Foster, asfalt ve beton yüzeylerin doğrudan güneş ışınlarına maruz kalması durumunda yüzey sıcaklığının 82 dereceye kadar ulaşabildiğini aktardı. Ajansın araştırmasına göre, hava sıcaklığının 38 santigrat derece olduğu bir günde saat 17.00’de çimen veya kuru otların olduğu bir yüzeyin sıcaklığı 40 derece ölçülürken, asfalt ve beton yüzeylerin sıcaklığı 65 derece olarak ölçüldü. Phoenix’te sıcak havaların etkili olduğu günlerde doktorların yere düşerek veya hava sıcaklığından daha sıcak yüzeylere dokunarak yanan pek çok kişiyi tedavi etmek durumunda kaldığı belirtilen haberde, “Yüzey sıcaklığı, etrafındaki alanın ne kadar ısınacağında kritik bir rol oynar; aynı zamanda aşırı hava olaylarının yaşandığı zamanlarda sağlığı tehdit eden bir risk halini alır” denildi. Sıcak dalgaları sırasında güneşten gelen enerjinin büyük bir kısmının yüzeylerce emilip geri yansıtılıyor, bu da söz konusu yüzeylerdeki sıcaklığı ciddi oranda artırıyor. Sıcak yüzeyler bu ısıyı havaya transfer ediyor ve genel hava sıcaklığının artmasına katkıda bulunuyor.