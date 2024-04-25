Çimentoya zam geldi, müteahhitler isyanda

Ekonomi Servisi

Çimento fiyatları Nisan 2021’de 130-150 TL iken, 2023 Nisan ayında ortalama 2 bin 500 TL’ye çıktı. Çimentonun ton fiyatı 36 ayda yüzde 1800’den fazla zamlandı. Çimento şirketleri son olarak 1 Nisan itibarıyla yüzde 40’a yakın zam yapacaklarını duyurdu.

Zam kararına tepki gösteren İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, maliyet artışlarını aşan zamların ardından grev kararı almayı değerlendirdiklerini söyledi. Çimento’da maliyet girdilerinin yüzde 50’sinin enerji olduğunu söyleyen Tellioğlu, enerjiye zam gelmediği halde çimentoya yüzde 40 zam yapılmasına itiraz ettiklerini söyledi.

Tellioğlu, "Borsada işlem gören çimento şirketlerinin son 1-2 yıldır kârlılık oranları yüzde 1000’in üzerinde. Bu da onların ne yaptığını ortaya koymuş oluyor" dedi. 30 Nisan’da bir toplantı yapacaklarını ve Ticaret Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerde taleplerinin karşılanmaması durumunda grev kararı alacaklarını söyleyen Tellioğlu, 1 ay süreyle işten çıkarma yapabileceklerini de söyledi.