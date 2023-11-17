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Cimnastikte hedef madalyalar kazanmak

Spor
  • 17.11.2023 06:00
  • Giriş: 17.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 17.11.2023 09:39
Cimnastikte hedef madalyalar kazanmak
Ayşe Begüm Onbaşı kazandığı başarılarla ülke sporunun en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor. (Fotoğraf: Depo Photos)

Spor Servisi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'da bugün başlayacak Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 2-3 madalya beklediğini kaydetti.

Türkiye'nin aerobikte dünyanın en güçlü ülkeleri arasında olduğunu vurgulayan Çelen, ülkelerin, Ayşe Begüm Onbaşı ve diğer sporcuları tanıdığını dile getirdi. Çelen," Sürdürülebilir başarı anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen yıl çok daha iyi olacağımızın sinyalini verdik" değerlendirmesini yaptı. 

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