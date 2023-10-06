Cimnastikte şampiyon ABD

Spor Servisi

Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kadınlar takımlarda ABD, altın madalya elde etti. Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun beşinci gününde kadınlar genel tasnifte takım finali yapıldı.

Yer, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında toplam 167.729 puan alan ABD, altın madalya kazandı. Şampiyonada Brezilya ikinci, Fransa üçüncü oldu. Böylelikle ABD üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.