Çin asıllı Avustralyalı yazara verilen idam cezası ertelendi

Çin'de casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı yazar Yang Hengjun'a verilen idam cezası ertelendi.

Çin'de 5 yıldır casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı akademisyen Yang Hengjun'a verilen idam cezası ertelendi. Yeni karar, resmi olarak "iki yıl ertelemeli bir ölüm cezası" olarak tanımlandı.

Avustralya hükümetinin, Çin doğumlu Avustralya vatandaşı yazarın serbest bırakılması için dilekçe vermesine karşın mahkeme Yang'a idam cezası vermişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, mahkeme kararını "üzücü" ve "dehşet verici" olarak nitelendirmiş, "Avustralyalılar Yang'ın ailesiyle yeniden bir araya gelmesini istiyor" demişti.

CEZA, MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLEBİLİR

Yang'ın Avustralya'daki doktora danışmanı ve davasının savunucusu Chongyi Feng, Yang'ın cezasının ömür boyu hapse çevrileceğini söyledi.

Eski öğrencisinin cezasını "çirkin bir siyasi zulüm" olarak nitelendiren Feng, “Dr Yang herhangi bir casusluk suçu işlemedi. Kendisi, Çin'deki insan hakları ihlallerini eleştirdiği ve insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri savunduğu için Çin hükümeti tarafından cezalandırılıyor" dedi.