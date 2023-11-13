Çin'de eski okul müdürü, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan idam edildi

Çin'in Gaysu eyaletinde yerel bir okulda görevli Cang Longci isimli müdür, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna cinsel istismar ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden 7 Kasım'da idam edildi. Olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

Dünya 13.11.2023 10:24 Giriş: 13.11.2023 10:24

Güncelleme: 13.11.2023 10:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Çin'de eski bir ilkokul müdürüne, 'çocuğa cinsel istismar' ve 'cinsel taciz' suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği bildirildi. China Daily'nin haberine göre, Gansu eyaletinde Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki eski müdür, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna cinsel istismar ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi. Cang Longci'nin yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi. Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.