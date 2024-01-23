Çin'de heyelan | 18 ev toprak altında kaldı: 20 ölü, 24 kayıp

Çin'in Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde 22 Ocak'ta heyelan meydana geldi. Heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, 24 kişinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor.

Çin'de dün meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıkarken 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

18 HANE TOPRAK ALTINDA KALDI

Köydeki 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

1000'den fazla arama ve kurtarma görevlisi, kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.