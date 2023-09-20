Çin'de hortum: 10 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Jiangsu eyaletinde çıkan hortumda 10 kişi hayatını kaybetti, dördü ağır sekiz kişi yaralandı.

Çin’in doğusunda Jiangsu eyaletinin Suqian şehrinde meydana gelen hortumda 10 kişi yaşamını yitirdi, dördü ağır sekiz kişi yaralandı.

Daxing ve Nancai ilçelerinde etkili olan hortum nedeniyle araçlar savrulurken, elektrik hatları devrildi. Hortumun yol açtığı kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İlk bilgilere göre hortumdan 5 bin 512 kişi etkilenirken, bin 646 evde hasar meydana geldi, 405 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şehrin acil durum yönetimi departmanına göre 41,8 hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.