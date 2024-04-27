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Çin'de hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

Çin’in Guangzhou kentinde hortum ve dolu yağışı etkili oldu. Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.

Güncel
  • 27.04.2024 20:07
  • Giriş: 27.04.2024 20:07
  • Güncelleme: 27.04.2024 20:09
Çin'de hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
İHA

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hortumun hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.

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