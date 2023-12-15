Çin'de iki metro treni çarpıştı: 515 kişi yaralandı

Çin'in başkenti Pekin'de yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan raylarda öndeki metro treninin otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle iki metro treni kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle yaralanan 515 kişi hastaneye kaldırıldı. Yağış sebebiyle kentte bazı tren seferleri askıya alınırken bazı okullar ise kapatıldı

Dünya 15.12.2023 11:17 Giriş: 15.12.2023 11:17

Güncelleme: 15.12.2023 11:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

Çin'de iki metro treninin çarpışmasında yaralanan 515 kişi hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kazanın başkent Pekin'in batı kısmında Changping metro hattının yer üstündeki bölümünde meydana geldiğini açıkladı. Acil sağlık personeli, polis ile ulaştırma ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi. 25 KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA Kar yağışıyla kayganlaşan raylarda öndeki metro treninin otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle iki trenin çarpıştığı kazada yaralanan 515 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Yaralılardan 25'inin müşahede altına alındığı ve 67'sinin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Yoğun kar yağışı, şehirde bazı tren seferlerinin askıya alınmasına ve okulların kapanmasına neden oldu.