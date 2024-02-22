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Çin'de kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü

Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 22.02.2024 12:07
  • Giriş: 22.02.2024 12:07
  • Güncelleme: 22.02.2024 12:10
Kaynak: AA
Çin'de kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü

Çin'de bir kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü. Aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 aracın köprüden düştüğü kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, geminin kaptanı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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